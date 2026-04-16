Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu

Arheologii din Țările de Jos au descoperit recent un obiect destul de neobișnuit, ascuns într-o cutie de depozitare uitată. În timpul unui proiect întârziat de mult timp de catalogare a arhivelor Muzeului Valkhof, în Nijmegen, oraș situat la sud-est de Amsterdam, cercetătorii au identificat un os de aproximativ 19,8 cm lungime, sculptat în formă de falus, datând de acum 1.800–2.000 de ani, din perioada Romei antice.

Romanii, în general, nu erau prea scandalizați de nuditate în artă, inclusiv de reprezentările organelor genitale masculine. Mai mult, ei vedeau adesea falusurile ca având un rol simbolic protector. Sculpturile falice decorau frecvent locuințele, de obicei deasupra intrărilor, pentru a proteja împotriva „deochiului”. În unele cazuri, acestea împodobeau chiar și bijuteriile, relatează Popular Science.

În ciuda acestui fapt, descoperirea recentă din orașul istoric olandez ar putea fi prima de acest fel. Deși arheologii au descoperit anterior falusuri realizate din piatră și lemn, acest obiect este singurul exemplu documentat sculptat din os. Deși nu este clar din ce tip de os este realizată sculptura, este aproape sigur că provine de la un animal, precum o vacă sau o capră.

Sculptura a petrecut decenii într-una dintre aproximativ 16.000 de cutii de depozitare nedeschise, alături de alte relicve rare, necatalogate. Colectate din mai multe proiecte de săpături arheologice, aceste obiecte oferă istoricilor o perspectivă fără precedent asupra vieții din provincia Gelderland în timpul ocupației romane.

Până acum, arheologii au desfăcut doar aproximativ 300 de cutii. Printre aceste descoperiri interesante se numără un exemplar bine conservat al unui vas de băut care are o față decorativă pe lateral. Alte obiecte includ cupe și boluri realizate în matriță, decorate cu motive elaborate.

Amploarea acestei arhive nu este surprinzătoare. Orașul Nijmegen are o istorie de aproape 2.000 de ani, când era cunoscut inițial drept centrul urban Noviomagus. Fiind unul dintre cele mai vechi orașe din Țările de Jos, Noviomagus a fost un important centru administrativ și militar, situat aproape de cea mai nordică frontieră a Imperiului Roman. Descoperirile recente arată că populația locală nu a fost doar ocupată de forțele romane, aceasta a ajuns să adopte și să interacționeze cu tradițiile, arta și simbolistica lor.

Având în vedere că doar o mică parte dintre cutii au fost catalogate, vor exista fără îndoială și alte surprize pentru arheologii de la Muzeul Valkhof. Având în vedere normele culturale romane, există șanse mari să mai fie descoperite și alte reprezentări falice.

„Romanii nu aveau nicio jenă în privința organelor genitale”, a declarat arheologul provincial Ilse Schuuring, într-un comunicat.

Foto sus: Osul sculptat în formă de falus, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)

