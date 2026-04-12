Planta misterioasă despre care romanii credeau că are efecte contraceptive și afrodisiace

Se spune că liderul roman Iulius Cezar păstra rezerve din această plantă în tezaur. Scriitorul antic Pliniu cel Bătrân afirmă că împăratul Romei, Nero, deținea ultimul exemplar al acesteia.

S-a spus că sexul extraconjugal în cercurile elitei romane a dus la o cerere care a depășit oferta, ceea ce a determinat dispariția completă a plantei.

Despre ce este vorba? Silphium era o plantă dispărută, care creștea cândva în mod sălbatic în Libia de astăzi.

Folosită pentru contracepție și avort, ca medicament, condiment alimentar, parfum și pentru îmbunătățirea creșterii animalelor, proprietățile sale speciale au făcut din această plantă una dintre cele mai prețioase mărfuri din Antichitatea greco-romană.

Apoi, într-o zi, a dispărut.

O rășină puternică

Silphium este adesea descris astăzi ca un afrodisiac, deși nicio sursă antică nu confirmă acest lucru.

Unele dintre cele mai vechi reprezentări ale acestei plante arată păstaia sa de semințe în formă de inimă, ceea ce ar putea fi sursa acestei asocieri.

Reprezentările de pe monede și figurine i-au determinat pe botaniștii moderni să se întrebe dacă silphiumul era înrudit cu feniculul sălbatic uriaș modern (din genul Ferula). (Nu este înrudit cu plantele din genul Silphium, precum „compass-plant” și „rosinweed” din America de Nord).

Reprezentările silphiumului alături de gazele (o altă emblemă a Libiei) sugerează că tulpinile plantei aveau aproximativ 30 cm înălțime.

Rășina era extrasă din tulpinile și rădăcinile plantei și conservată în făină, ceea ce permitea transportul ei din Libia către alte regiuni.

Romanii numeau această rășină laser sau laserpicium. Cea mai bună calitate era extrasă din rădăcină, dar exista și o variantă inferioară obținută din tulpină.

Și înaintea romanilor, grecii foloseau silphiumul; era atât de important pentru unele economii regionale încât apărea frecvent pe monede.

Grecii nu recoltau singuri silphiumul; îl primeau ca tribut de la triburile libiene care trăiau alături de plantă și știau cum să o recolteze și să o prepare.

Grecii din acele regiuni au valorificat și exploatat aceste cunoștințe indigene, creând și satisfăcând o piață pentru acest produs. Acest tipar de exploatare a cunoștințelor locale ale populațiilor indigene persistă și în economia globalizată modernă.

Hrana ca medicament

Silphium este menționat frecvent în tratatele medicale antice și era adesea administrat prin intermediul alimentelor. Distincția modernă dintre hrană și medicament nu era atât de clară în Antichitate; remediile erau frecvent adăugate în mâncăruri simple, precum terciul de linte.

În medicina greco-romană antică, silphium era considerat un aliment „vântos”, care putea curăța organismul de obstrucțiile ce cauzau boli. Aceste alimente erau considerate și capabile să prevină concepția sau să provoace avortul (în funcție de momentul administrării).

Textul în patru volume despre ginecologie al lui Soranus of Ephesus, scris în secolele I–II d.Hr., sugerează că diverse ierburi și condimente cu gust puternic (inclusiv silphium) puteau fi amestecate cu vin sau alimente simple pentru contracepție orală. Soranus notează că aceste contraceptive provocau frecvent tulburări gastrice.

Sugestiile sale pentru supozitoare preventive includeau ungerea colului uterin cu substanțe precum ulei de măsline vechi, miere, rășină, balsam, plumb alb, ulei de mirt, alaun umezit, rășină de galbanum (o plantă înrudită cu silphiumul, folosită în parfumuri) și un smoc de lână fină. Acestea nu erau medicamente propriu-zise, dar aveau proprietăți care puteau reduce șansele de concepție, fie prin efect antibiotic sau spermicid, fie prin crearea unei bariere fizice.

Desigur, utilizarea literaturii scrise de bărbați pentru a înțelege medicina femeilor este problematică. Este foarte probabil ca multe cunoștințe despre sarcină, contracepție și avort să fi fost transmise între femei, fără a fi consemnate în textele medicale care au supraviețuit.

Nu avem dovezi privind eficacitatea silphiumului ca agent contraceptiv sau abortiv, deoarece nu mai există pentru a fi testat.

Un mister persistent

Silphium nu a fost cultivat de către oameni, ceea ce însemna că exista o cantitate limitată. Valoarea sa financiară (și controlul statului asupra acesteia) a generat conflicte între populațiile locale, iar în perioada romană există relatări despre vandalism și despre fermieri care își aduceau animalele să pască planta.

Schimbările climatice și deșertificarea coastei nordice a Africii ar fi putut duce la dispariția plantei. Deși romanii credeau că silphiumul dispăruse în secolul I d.Hr., este posibil să fi continuat să fie utilizat local până în secolul al V-lea.

Au existat numeroase încercări de a identifica posibile populații supraviețuitoare în lumea modernă, dar cercetătorii nu au ajuns la un consens. Silphium ar fi putut fi o plantă hibridă care se reproducea asexuat (ceea ce o făcea dificil de cultivat și vulnerabilă).

În 2021, o nouă specie de fenicul uriaș (Ferula drudeana) a fost identificată în jurul fostelor așezări grecești din Anatolia (Turcia de astăzi).

Aceasta seamănă foarte mult cu reprezentările antice ale silphiumului; este posibil ca semințele din Libia să fi ajuns în Turcia și să fi supraviețuit până în prezent.

Totuși, până când nu vom găsi semințe de silphium în depozite arheologice datate sigur, nu vom putea testa această ipoteză.

Multe specii de fenicul uriaș există în zona mediteraneană și în regiunile învecinate, însă, din cauza relatărilor false despre proprietățile sale afrodisiace (în special pentru tratarea disfuncției erectile), există îngrijorări tot mai mari privind supraexploatarea acestor plante în prezent.

Autor: Thomas J. Derrick, cercetător în domeniul sticlei antice și al culturii materialelor, Macquarie University

Articol publicat inițial pe site-ul The Conversation (engleză) sub licență Creative Commons.

Foto sus: O monedă a lui Magas din Cirene (cca. 300–282/75 î.Hr.). Pe revers este reprezentat un silphium (© CNG Coins / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...