Descoperirea unui șanț plin cu schelete umane decapitate, vechi de 7.000 de ani, îi nedumerește pe arheologi

Arheologii au descoperit un șanț plin cu schelete umane fără cap, cu o vechime de peste 7.000 de ani, într-un sit arheologic din Slovacia.

Deși oasele prezintă urme de tăieturi care indică decapitarea, cercetătorii cred că nu este vorba despre un masacru violent, ci mai degrabă despre un ritual funerar complex desfășurat în urmă cu peste 7.000 de ani. Cu alte cuvinte, este probabil ca indivizii să fi fost decapitați după moarte, relatează Live Science.

Situl neolitic de la Vráble a fost locuit între anii 5250 și 4950 î.Hr. de către oamenii aparținând culturii ceramicii liniare (LBK), ale cărei vase decorate cu linii paralele au fost descoperite în întreaga Europă Centrală. Situată în sud-vestul Slovaciei, așezarea, investigată pentru prima dată în 2012, cuprindea peste 300 de case grupate în trei cartiere distincte.

Unul dintre aceste cartiere din Epoca Pietrei era înconjurat de un șanț dublu cu o lungime de aproximativ 1,3 kilometri. Când arheologii au început să-l cerceteze în 2022, au descoperit patru perechi de schelete fără cap, precum și o groapă comună care conținea cel puțin 77 de schelete decapitate. Un singur schelet avea încă craniul atașat, iar acesta aparținea unui copil.

„Primele analize sugerează, mai presus de toate, că aici nu au avut loc «decapitări» violente, ci mai degrabă o îndepărtare abilă a craniilor”, a declarat Katharina Fuchs, coautoare a studiului și antropolog biolog la Kiel University.

Cercetătorii au analizat urmele de tăieturi de pe vertebrele cervicale superioare ale scheletelor și au constatat că au fost folosite unelte ascuțite pentru îndepărtarea craniilor. De asemenea, mandibulele lipseau, ceea ce indică faptul că păstrarea intactă a capului și a feței avea o importanță deosebită pentru această societate străveche.

Deoarece vertebrele cervicale ale multor indivizi au fost găsite lipite de peretele șanțului, cercetătorii cred că trupurile au fost depuse acolo după îndepărtarea capetelor, ca parte a unei practici intenționate de manipulare a cadavrelor.

Corpurile fără cap și fragmentele umane au mai fost descoperite și în alte situri neolitice din Europa. De exemplu, analiza oaselor a 11 persoane găsite într-o peșteră din Spania indică faptul că o familie neolitică a fost masacrată și consumată în urmă cu aproximativ 5.600 de ani. Într-un sat neolitic din Italia, arheologii au găsit un grup de 15 cranii umane care par să fi fost manipulate în mod repetat, probabil ca parte a unui ritual dedicat strămoșilor, acum circa 7.400 de ani.

Autorii studiului subliniază că nu se știe încă dacă violența a jucat vreun rol în moartea indivizilor descoperiți în șanț. Totuși, având în vedere că unele dintre persoanele decapitate au fost îngropate în perechi, iar altele în grupuri într-o groapă comună, este posibil ca această practică să fi fost motivată de un ritual funerar centrat pe capul uman, considerat poate un simbol al identității și al vieții.

Această interpretare este compatibilă cu practicile de venerare a strămoșilor concentrate asupra craniului întâlnite și în alte regiuni ale lumii neolitice, cum ar fi Çatalhöyük din sudul Turciei și Ierihon.

La Ierihon și în alte situri neolitice din Orientul Apropiat, oamenii extrăgeau adesea craniile unor strămoși venerați, le acopereau cu tencuială pentru a recrea trăsăturile feței, le pictau și apoi le expuneau în cadrul comunității.

Totuși, situl de la Vráble este deosebit de neobișnuit deoarece, până în prezent, nu a fost găsit niciun craniu care să aparțină scheletelor fără cap.

Cercetătorii consideră posibilă existența unor tensiuni între cele trei cartiere neolitice ale așezării de la Vráble. Acest lucru ar putea explica de ce doar unul dintre cartiere era înconjurat de un șanț de protecție și de ce intrările sale erau orientate în direcția opusă celorlalte două. Îngroparea corpurilor în șanț ar fi putut reprezenta o modalitate de a marca și controla spațiul comunității sau de a-l revendica drept aparținând grupului și strămoșilor săi.

Deși cercetările în șanț nu s-au încheiat încă, arheologii și-au prezentat concluziile preliminare într-un studiu publicat în revista Proceedings of the Prehistoric Society.

Foto sus: Înmormântarea în masă a scheletelor în șanțul așezării neolitice de la Vráble (jos), cu desene ale scheletelor individuale (© Katharina Fuchs, Agnes Heitmann, Nils Müller-Scheeßel, Till Kühl)

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