Vilă romană veche de 1.800 de ani, descoperită de un grup de elevi sub sala de sport a liceului

Timp de ani de zile, elevii unui liceu aflat la doar câțiva pași de Colosseum, în Roma, au spus povești despre încăperi misterioase ascunse sub podeaua sălii de sport. Acum se dovedește că aceste zvonuri conțineau mai mult decât un sâmbure de adevăr.

În timpul mai multor explorări clandestine, elevii au dat peste o structură antică aflată sub școala lor. După ce și-au informat profesoara, care la rândul ei a anunțat autoritățile, arheologii au venit să examineze mai atent descoperirea, relatează Live Science.

În urma unor săpături efectuate la începutul acestui an, arheologii au anunțat că acele coridoare întunecate și încăperi slab luminate au aparținut, de fapt, unei vile luxoase din secolul al II-lea d.Hr.

Liceo Scientifico Cavour (Liceul Științific Cavour – n.r.) funcționează într-o clădire situată lângă Colosseum, care a găzduit inițial o congregație misionară catolică. Atunci când sediul misionarilor a fost construit, la sfârșitul secolului al XIX-lea, primele cercetări arheologice efectuate la fundație au scos la iveală o parte dintr-o „domus”, o mare vilă romană antică.

Acest cartier are o importanță deosebită în istoria Romei, deoarece aici au locuit personalități precum Cicero, Pompei și Octavian (cunoscut mai târziu sub numele de Augustus). Cu toate acestea, zona este insuficient înțeleasă din punct de vedere arheologic, deoarece numeroase clădiri moderne sunt construite peste straturile antice.

Claudia Marino, profesoară de istorie și limba latină la liceu, a raportat descoperirile elevilor din tunelurile subterane către Superintendența Specială a Romei. Totuși, echipele de arheologi nu au început săpăturile decât în ianuarie 2026.

Încăperile conservate sub sala de sport a liceului fac parte dintr-o casă datând din mijlocul secolului al II-lea. Pe baza unei inscripții găsite în timpul săpăturilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea, se crede că proprietarul era un membru al familiei Umbrius. Se cunosc puține lucruri despre această familie, însă este posibil ca Umbrii să fi provenit inițial din Samnium, o regiune din apropiere de Pompei. Pentru moment, locuința a primit numele de „Domus Liceo Cavour” („Casa Liceul Cavour”).

Săpăturile arheologice au scos la iveală fresce figurative și florale pe pereți, precum și decorațiuni din stuc de-a lungul bolților tavanului vilei. Într-una dintre încăperi, arheologii au descoperit un mozaic realizat din plăci mari, de forme neregulate, un stil aflat la modă în rândul elitei romane din acea perioadă. Ei au găsit și graffiti mult mai recente, realizate de elevi, turiști și alți exploratori ai subteranelor în cursul secolului al XX-lea.

Până în prezent, doar o parte a complexului Domus Liceo Cavour a fost explorată, deoarece acesta se întinde mult sub clădirea școlii. Totuși, în viitor ar putea avea loc noi săpături. Școala și superintendența arheologică intenționează să colaboreze pentru a deschide situl vizitatorilor, posibil chiar cu elevii în rol de ghizi.

Foto sus: Vila romană descoperită sub sala de sport a unui liceu (© Cantieri Narranti / Soprintendenza Speciale di Roma)

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