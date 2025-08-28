Un mozaic inedit, descoperit de arheologi într-o vilă romană antică

În ruinele unei vile romane antice din Sicilia, arheologii au descoperit un mozaic care înfățișează o încălțăminte de vară familiară. Găsită în complexul de băi al vilei, lucrarea artistică veche de 1.600 de ani prezintă o pereche de sandale care seamănă cu șlapii moderni.

Villa Romana del Casale este un sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, situat în centrul Siciliei. Datând din secolul al IV-lea d.Hr., aceasta este construită la poalele unui deal, pe trei terase mari. De când arheologii au început să o excaveze cu atenție, în anii 1950, au scos la iveală structuri monumentale și opere de artă pe domeniul vilei. Potrivit unui ghid al parcului arheologic, proprietatea includea o curte interioară, o grădină și camere pentru oaspeți, informează Smithsonian Magazine.

În ultimii patru ani, Isabella Baldini, arheolog la Universitatea din Bologna (Italia), a condus, în fiecare vară, un proiect numit ARCHLabs la Villa Romana del Casale. Programul aduce laolaltă 40 de studenți și cercetători din 11 țări, care se formează în domeniul arheologiei direct pe sit.

În vara aceasta, studenții au analizat mozaicuri din complexul elaborat de băi al vilei, potrivit unui comunicat emis de guvernul sicilian. Băile includ un gimnaziu, o cameră pentru masaj și o latrină mare. Aceste încăperi sunt decorate cu mozaicuri care oferă indicii despre funcția fiecărui spațiu, conform ghidului. Mozaicul cu șlapii decorează frigidarium-ul, încăperea cu bazine cu apă rece.

„Șlapii sunt un motiv întâlnit în băile romane târzii, fiind atestați și în Spania, Cirenaica, Cipru, Iordania și Asia Mică”, a declarat Baldini pentru Artnet.

Potrivit UNESCO, Villa Romana del Casale găzduiește „cele mai frumoase mozaicuri in situ din lumea romană.” Pe lângă mozaicul cu șlapi, mozaicurile remarcabile ale vilei includ o scenă de vânătoare, în care romanii capturează animale exotice pentru a fi expuse la circuri în Roma, și așa-numitele „fete în bikini” (foto sus), care prezintă zece femei participând la competiții atletice.

Inițial, istoricii credeau că Villa Romana del Casale era o reședință imperială, dar cercetările ulterioare au concluzionat că aparținea de fapt unui membru al elitei.

În Evul Mediu, un alunecare de teren a acoperit vila cu dărâmături, ceea ce a contribuit la conservarea ei. Deși a fost redescoperită în secolul an XIX-lea, săpăturile arheologice ample au început abia la jumătatea secolului XX.

