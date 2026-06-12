„Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului”: Continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca

Muzeul Municipiului București anunță continuarea cercetărilor arheologice în situl Glina-Bălăceanca.

„Ne pregătim pentru șantierul arheologic din această vară inspirându-ne din experiențele campaniei precedente și având în vedere un moment cu valoare simbolică aparte: în 2026 se împlinesc 100 de ani de la primele cercetări desfășurate aici de marele arheolog Ion Nestor, începute la 31 august 1926”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, campania arheologică din acest an (perioadă estimativă: 29 iunie – 24 iulie 2026) urmărește investigarea sistematică a vestigiilor descoperite anterior și obținerea unor noi informații privind locuirile preistorice și antice din această zonă.

Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului de cercetare multidisciplinară „Preistoria de la porțile de sud-est ale Bucureștiului. Cercetări arheologice multidisciplinare în siturile preistorice de la Glina și Bălăceanca”, realizat de specialiști ai Muzeului Municipiului București, Universității din București, Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeului Național de Istorie a României, în colaborare cu Primăria Comunei Cernica.

„Pe parcursul campaniei vor fi organizate vizite ghidate pentru public, ateliere și prezentări în aer liber, prin care ne propunem să aducem mai aproape de comunitate istoria fascinantă a acestui loc”, precizează Muzeul Municipiului București.

Detalii suplimentare vor fi comunicate pe site-ul Muzeului Municipiului București și pe canalele de socializare ale instituției.

Foto sus: Cercetări arheologie în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca, în anul 2025 (© Muzeul Municipiului București)

Mai multe pentru tine...