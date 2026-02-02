Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Bărbat bolnav în Roma antică. Ilustrație artistică din jocul Old World (© Mohawk Games)

Cum mascau romanii mirosul fecalelor umane folosite ca... medicament

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 2 februarie 2026

Fulgi maro-închis descoperiți în interiorul unui flacon roman de sticlă vechi de 1.900 de ani reprezintă prima dovadă directă a utilizării fecalelor umane în scopuri medicinale, potrivit unei noi analize chimice. Fecalele erau amestecate cu cimbru pentru a masca mirosul, iar amestecul ar fi putut fi folosit pentru tratarea inflamațiilor sau infecțiilor.

„În timp ce lucram în depozitele Muzeului Bergama, am observat că unele recipiente de sticlă conțineau reziduuri”, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, Cenker Atila, arheolog la Universitatea Sivas Cumhuriyet din Turcia.

„Reziduuri au fost găsite într-un total de șapte vase diferite, dar doar unul a oferit rezultate concludente”, a precizat arheologul

Într-un studiu publicat în Journal of Archaeological Science: Reports, Atila și colegii săi au detaliat analiza conținutului unui anumit unguentarium, o sticluță mică de sticlă folosită pentru păstrarea parfumurilor, uleiurilor sau medicamentelor. Flaconul fusese sigilat cu lut în Antichitate și a fost găsit într-un mormânt din orașul antic Pergamon, în vestul Turciei.

„Când am deschis unguentariumul, nu exista niciun miros neplăcut”, a spus Atila. Totuși, pe durata depozitării, „reziduul din interior a fost trecut cu vederea. L-am observat și am inițiat imediat procesul de analiză”.

Cercetătorii au folosit cromatografia gazoasă cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS) pentru a identifica compușii organici din reziduul maro-închis răzuit din interiorul flaconului. Doi dintre compușii identificați - coprostanolul și 24-etilcoprostanolul - se găsesc în mod obișnuit în tractul digestiv al animalelor care metabolizează colesterolul.

„Identificarea constantă a stanolilor - biomarkeri fecali validați - sugerează cu tărie că unguentariumul roman conținea inițial material fecal”, au scris cercetătorii în studiu. Deși nu au putut determina cu certitudine originea fecalelor, aceștia au menționat că raportul dintre coprostanol și 24-etilcoprostanol indică faptul că acestea erau de origine umană.

O altă descoperire majoră în reziduu a fost carvacrolul, un compus organic aromatic prezent în uleiurile esențiale obținute din anumite plante.

„În această probă, am identificat fecale umane amestecate cu cimbru. Pentru că suntem foarte familiarizați cu sursele textuale antice, am recunoscut imediat acest preparat ca fiind unul medicinal, utilizat de celebrul medic roman Galen”, a spus Atila.

Unguentariumul roman descoperit la Pergamon (© Cenker Atila)
Unguentariumul roman descoperit la Pergamon (© Cenker Atila)

În secolele al II-lea și al III-lea, Pergamon era cunoscut ca un important centru al medicinei romane, datorită medicului și anatomistului Galen din Pergamon, ale cărui idei aveau să domine medicina occidentală timp de secole.

În medicina romană existau mai multe remedii populare pe bază de fecale, menite să trateze afecțiuni variind de la inflamații și infecții până la tulburări reproductive, au scris cercetătorii. Într-un exemplu, Galen menționa valoarea terapeutică a fecalelor unui copil care consumase leguminoase, pâine și vin. Însă, deoarece medicii antici știau că pacienții ar respinge medicamentele urât mirositoare, recomandau adesea mascarea acestora cu plante aromatice, vin sau oțet.

„Acest studiu oferă prima dovadă chimică directă a utilizării materiei fecale în scopuri medicinale în Antichitatea greco-romană”, au scris cercetătorii, precum și dovezi directe că mirosul excrementelor era mascat cu plante puternic aromate.

„Aceste descoperiri se aliniază îndeaproape cu rețetele descrise de Galen și alți autori clasici, sugerând că astfel de remedii au fost puse în practică în mod concret, nu doar teoretizate în texte”, au adăugat cercetătorii.

Foto sus:  Bărbat bolnav în Roma antică. Ilustrație din jocul Old WorldMohawk Games)

Mai multe pentru tine...
Pompeii (foto: Pixabay)
Condițiile de igienă din primele băi ale orașului Pompeii erau precare
roman hospital in kaunos 1 webp
Spital roman transformat în biserică bizantină, descoperit la Kaunos antic
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
📁 Preistorie
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
Rămășițele Prințului („Il Principe”) din peștera Arene Candide, expuse în Muzeul de Arheologie al Liguriei (© Lorenzo Donzelli / Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Cauza morții unui adolescent din Epoca de Piatră, descoperită după 28.000 de ani
palatul BCR 500 jpg
📁 Patrimoniu
Palatul Oscar Maugsch din București, monument istoric scos la vânzare
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
📁 Antichitate
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
📁 Egiptul Antic
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
pod deda razboieni 2 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
Înmormântarea unui câine din Epoca Fierului, la Cirpan, în Bulgaria (© Stella Nikolova / Live Science)
📁 Antichitate
În urmă cu 2.500 de ani, tracii mâncau carne de câine la ospețe și ca delicatesă
20150410 Grote of Martinikerk Doesburg jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Muzeu din Olanda, prădat integral la un an de la jaful tezaurului dacic
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"