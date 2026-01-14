Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Pompeii (foto: Pixabay)

Condițiile de igienă din primele băi ale orașului Pompeii erau precare

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 14 ianuarie 2026

Orașul Pompeii a fost îngropat de erupția Muntelui Vezuviu în anul 79 d.Hr. Cercetătorii de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz (JGU) au reconstituit acum sistemul de alimentare cu apă al orașului pe baza depunerilor de carbonat, în special tranziția de la fântâni la un apeduct.

„Băile erau alimentate inițial de fântâni adânci cu dispozitive de ridicare a apei, iar condițiile de igienă erau departe de a fi ideale”, spune dr. Gül Sürmelihindi de la Institutul de Geoștiințe al JGU, autoarea principală a studiului publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

„De-a lungul timpului, aceste dispozitive au fost modernizate prin dezvoltări tehnologice, înainte de a fi înlocuite de un apeduct în secolul I d.Hr., care a furnizat mai multă apă și a permis o reînnoire mai frecventă a apei pentru îmbăiere,”, a adăugat dr. Gül Sürmelihindi, conform phys.org.

Diferențele geochimice din depuneri oferă o bogăție de informații

Pentru a reconstrui sistemul antic de alimentare cu apă, Sürmelihindi și colegul său, profesorul Cees Passchier, au folosit analiza izotopică pentru a examina depunerile de carbonat formate în diverse componente ale infrastructurii de apă a orașului, precum apeductul, turnurile de apă, puțurile și bazinele băilor publice.

Pe baza acestor caracteristici geochimice distincte, cercetătorii au putut determina originea apei folosite pentru băi și a tras concluzii despre sistemul de gestionare a apei din Pompeii și despre modificările calității apei furnizate. Ei au descoperit că fântânile captau ape subterane puternic mineralizate din depozite vulcanice, care nu erau ideale pentru consumul uman.

Acest lucru corespunde bine cu informațiile cunoscute anterior: în timpul domniei lui Augustus, a fost construit apeductul din Pompeii, crescând semnificativ cantitatea de apă disponibilă pentru îmbăiere și furnizând apă potabilă.

Apa din băi era contaminată „În așa-numitele Băi Republicane - cele mai vechi facilități publice de îmbăiere din oraș, datând din perioada preromană, în jurul anului 130 î.Hr. - am putut demonstra, prin analiza izotopică, că apa de baie provenea din fântâni și nu era reînnoită regulat. Prin urmare, condițiile de igienă nu se ridicau la standardele ridicate de igienă atribuite de obicei romanilor”, explică Sürmelihindi.

Probabil că apa era schimbată doar o dată pe zi, ceea ce, potrivit lui Sürmelihindi, nu ar fi surprinzător.

„La urma urmei, băile erau alimentate de o mașină de ridicare a apei, acționată de sclavi printr-un fel de roată de alergare”, precizează Sürmelihindi.

Cercetătorii au mai descoperit plumb, zinc și cupru în depunerile de carbonat, ceea ce indică contaminarea apei din băi cu metale grele. O creștere a izotopilor stabili de oxigen arată, de asemenea, că bazinele din Băile Republicane furnizau apă mai caldă după renovare.

Tipare neobișnuite, periodice, ar putea indica activitate vulcanică

Cercetătorii au identificat și tipare ciclice neobișnuite în raportul izotopilor de carbon din carbonații proveniți din fântâni. Potrivit lui Passchier, o cauză posibilă ar putea fi cantitatea fluctuantă de dioxid de carbon de origine vulcanică din apele subterane. Această ciclicitate ar putea oferi informații despre activitatea muntelui Vezuviu cu mult înainte de erupția din anul 79 d.Hr.

