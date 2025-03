Misterul „creierului de sticlă” antic: cum a transformat Muntele Vezuviu creierul unui om în sticlă

În anul 79 e.n., Muntele Vezuviu a erupt cu consecințe devastatoare, distrugând orașele romane Pompeii și Herculaneum și ucigând mii de oameni. Una dintre victime, un bărbat de aproximativ douăzeci de ani, a fost găsit în pat, într-o clădire numită Collegium Augustalium. Oamenii de știință i-au descoperit rămășițele în anii 1960 și au dat peste o descoperire uluitoare—craniul său conținea fragmente dintr-un material negru, asemănător sticlei. Un studiu recent, publicat în Scientific Reports, oferă noi perspective asupra modului în care creierul său ar fi putut suferi o transformare remarcabilă, devenind sticlă printr-un proces numit vitrificare.

Oamenii de știință au dezbătut ani de zile natura substanței vitrificate din craniul bărbatului. Nu se puteau pune de acord dacă era vorba despre țesut cerebral sau altceva. Cei mai mulți experți considerau că fluxurile piroclastice—curenți rapizi de gaz fierbinte și resturi vulcanice—care au acoperit Herculaneum nu erau suficient de fierbinți pentru a transforma țesutul uman în sticlă. Însă noile cercetări sugerează o explicație diferită.

Geologul și vulcanologul Guido Giordano, de la Universitatea Roma Tre, a condus acest studiu. El și echipa sa sugerează că, înainte de fluxurile piroclastice, un nor de cenușă supraîncălzită, care a atins temperaturi de cel puțin 510°C (950°F), a acoperit rapid orașul. Această căldură extremă ar fi fost suficientă pentru a lichefia creierul, urmată de un proces de răcire rapidă, care a transformat materialul organic în sticlă.

Cercetătorii și-au susținut ipoteza analizând fragmente de cărbune găsite lângă rămășițe. Aceste fragmente prezentau semne de expunere la temperaturi ridicate, urmate de o răcire bruscă. Ei au comparat descoperirile cu erupții vulcanice recente, precum cea a Muntelui Unzen din Japonia în 1991 și a vulcanului Fuego din Guatemala în 2018. Ambele erupții au produs nori de cenușă supraîncălzită similari.

Echipa a utilizat tehnici avansate de imagistică, inclusiv microscopie electronică, pentru a examina fragmentele vitrificate. Analiza lor a relevat structuri conservate care semănau cu celule nervoase, sugerând puternic că materialul era într-adevăr țesut cerebral. „Sticla formată în urma acestui proces a permis conservarea integrală a materialului biologic cerebral și a microstructurilor sale”, a declarat antropologul criminalist Pier Paolo Petrone, de la Universitatea din Napoli Federico II, unul dintre principalii cercetători ai studiului. Aceasta este prima dovadă cunoscută de vitrificare a creierului uman în condiții naturale.

Oamenii de știință știu de mult timp că formarea sticlei necesită condiții specifice: o creștere rapidă a temperaturii urmată de o răcire la fel de rapidă, prevenind cristalizarea. Deși în siturile arheologice din Herculaneum și Pompeii s-au descoperit uneori lemne vitrificate, niciun rest uman sau animal nu a mai suferit o astfel de transformare până acum.

Echipa a explicat și de ce doar creierul a fost conservat în această stare. Căldura intensă a distrus oasele și alte țesuturi moi. Însă craniul ar fi oferit un anumit grad de protecție, permițând creierului să rămână parțial intact până când a fost răcit rapid de norul de cenușă în disipare.

Chiar și cu aceste dovezi convingătoare, unii experți încă se îndoiesc de concluzii. Alexandra Morton-Hayward, arheolog molecular la Universitatea Oxford, a pus anterior la îndoială faptul că materialul vitrificat era într-adevăr țesut cerebral. Într-un articol publicat în 2020 în Science & Technology of Archaeological Research, ea și echipa sa au argumentat că fluxurile piroclastice din Herculaneum nu erau suficient de fierbinți și nici nu s-au răcit suficient de repede pentru a provoca vitrificarea. De asemenea, au menționat că cercetătorii externi nu au avut acces la mostre pentru analize independente.

Dezbaterea despre „creierul de sticlă” va continua probabil pe măsură ce se vor efectua noi studii. Odată cu avansarea tehnicilor științifice, cercetările viitoare ar putea descoperi și alte cazuri ale acestui fenomen rar.

Sursa: Giordano, G., Pensa, A., Vona, A. et al. (2025). Unique formation of organic glass from a human brain in the Vesuvius eruption of 79 CE. Sci Rep 15, 5955.