Un mozaic rar, descoperit în orașul antic Aspendos / FOTO

Un mozaic din perioada romană care îl înfățișează pe „Tânărul Eurymedon”, zeul râului asociat cu vechiul oraș Aspendos, a fost descoperit în timpul săpăturilor arheologice din oraș. Descoperirea oferă noi dovezi privind arta mozaicului din Anatolia în secolul al III-lea d.Hr.

Identificată pe baza caracteristicilor sale iconografice și a unor exemple istorice comparabile, figura simbolizează râul Eurymedon, care a susținut dezvoltarea Aspendosului în Antichitate, informează Türkiye Today.

Mozaicul a fost găsit pe Strada Teatrului, unde săpăturile aflate în desfășurare au scos la lumină o structură arhitecturală decorată, situată între piața estică și zidurile estice ale orașului.

Zeul râului, elementul central al compoziției

Ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy, a declarat că descoperirea aduce informații importante despre arta mozaicului din perioada romană în Anatolia și evidențiază bogăția artistică a Aspendosului. El a precizat că figura centrală reprezintă râul Eurymedon, strâns legat de viața orașului antic.

Compoziția include frunze de stuf, o amforă (un vas antic de depozitare utilizat frecvent în lumea greco-romană) și reprezentări de pești. Aceste elemente fac trimitere la apă, fertilitate și rolul vital al râului în susținerea vieții.

Ersoy a subliniat că lucrarea se remarcă prin tranzițiile cromatice realizate cu ajutorul unor mici tesserae (bucăți de piatră sau sticlă folosite la realizarea mozaicurilor), precum și prin bogăția detaliilor și calitatea execuției.

„Această descoperire nu doar că dezvăluie bogăția artistică a Aspendosului, ci oferă și date științifice importante despre arta mozaicului anatolian din perioada romană”, a declarat Ersoy.

O structură din secolul al III-lea, modificată după un cutremur

Potrivit ministerului, mozaicul a fost descoperit într-o structură cu dimensiuni de aproximativ 6 pe 25 de metri. Evaluările preliminare indică faptul că edificiul a fost construit inițial ca bazin sau piscină la începutul secolului al III-lea d.Hr.

Până în prezent, săpăturile au fost finalizate pe o suprafață de aproximativ 6 pe 7,5 metri, însă pavimentul mozaicat pare să continue și în zone care nu au fost încă dezvelite complet.

Se consideră că structura a fost compartimentată în mai multe spații prin ziduri interioare după cutremurul din anul 262 d.Hr.

O imagine rară în arta mozaicului roman

Pardoseala mozaicată descoperită este alcătuită din două panouri principale. Primul conține decorațiuni geometrice, iar al doilea include scena figurativă centrală.

În panoul principal, Tânărul Eurymedon este reprezentat cu frunze de stuf pe cap și în mână. El este înfățișat sprijinindu-se de o amforă din care curge apă, o reprezentare vizuală a fertilității naturii și a puterii apei de a susține viața.

Pești care înoată în direcții opuse completează scena, adăugând dinamism și ilustrând bogăția lumii acvatice.

Ministerul a precizat că descoperirea este deosebit de importantă pentru studiul mozaicurilor anatoliene din perioada romană, mai ales deoarece reprezentările zeilor râurilor sunt rare în arta mozaicului.

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