Prima scenă a Mozaicului de la Ketton: Ahile se duelează cu Hector (© University of Leicester Archaeological Services)

O versiune pierdută a poveștii Războiului Troian, ilustrată de un mozaic roman descoperit recent

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 11 decembrie 2025

Un mozaic roman descoperit recent în Marea Britanie prezintă o versiune pierdută de mult a poveștii Războiului Troian, care diferă de cea mai faimoasa relatare a lui Homer.

Artefactul, cunoscut sub numele de Mozaicul de la Ketton, ilustrează un conflict-cheie din timpul Războiului Troian. Dar nu este bazat pe „Iliada” lui Homer, cea mai durabilă versiune a poveștii, au raportat cercetătorii într-un nou studiu. În schimb, el a fost inspirat de o tragedie mai obscură a dramaturgului atenian Eschil. Numită „Frigienii”, aceasta a fost scrisă la începutul secolului al V-lea î.Hr. și supraviețuiește astăzi doar în fragmente și în analize discutate în alte lucrări antice, , informează Live Science.

Măsurând 10 pe 5,3 metri, mozaicul acoperea probabil o parte a podelei unui triclinium, sau sufragerie, dintr-o vilă mare. Mozaicul era folosit până în secolul al IV-lea d.Hr., însă lucrările preliminare sugerează că vila ar fi putut fi ocupată chiar mai devreme.

În relatarea lui Homer despre Războiul Troian, grecii petrec 10 ani luptând împotriva orașului Troia. Conform mitului, Paris, fiul regelui Priam al Troiei, a răpit-o pe frumoasa regină Elena din Sparta, iar grecii luptau pentru a o recupera.

Mozaicul de la Ketton: Scena 2 (© University of Leicester Archaeological Services)
Mozaicul de la Ketton: Scena 2 (© University of Leicester Archaeological Services)

Mozaicul prezintă trei scene din conflictul dintre eroul grec Ahile și prințul troian Hector. În primul panou, cei doi se duelează după ce Hector îl ucide pe Patrocle, un apropiat al lui Ahile. În al doilea, Ahile târăște trupul neînsuflețit al lui Hector în urma carului său. Iar în al treilea, Ahile răscumpără trupul lui Hector către tatăl acestuia, Priam, pentru greutatea lui în aur.

Mozaicul de la Ketton: Scena 3 (© University of Leicester Archaeological Services)
Mozaicul de la Ketton: Scena 3 (© University of Leicester Archaeological Services)

Inițial, cercetătorii au crezut că mozaicul înfățișează scene așa cum sunt descrise în epopeea lui Homer, „Iliada”. Însă, la o examinare mai atentă, autoarea principală a studiului, Jane Masseglia, istoric la Universitatea din Leicester, a observat că unele detalii din mozaic erau inconsistente cu versiunea lui Homer. În noul studiu, publicat pe 3 decembrie în revista Britannia, Masseglia și colegii ei susțin că diferențele indică, în schimb, „Frigienii” ca sursă de inspirație pentru imagini.

De exemplu, în „Iliada”, Ahile spune clar că nu va accepta aur ca răscumpărare pentru trupul lui Hector. Iar în mozaic, Ahile târăște trupul lui Hector în jurul mormântului lui Patrocle, în timp ce în „Iliada” îl târăște în jurul zidurilor Troiei. Fragmentele din „Frigienii” și analizele textului realizate de savanți din Antichitate, însă, descriu ambele evenimente exact așa cum apar în Mozaicul de la Ketton. „Frigienii” este singura repovestire cunoscută a Războiului Troian care descrie aceste evenimente în acest mod.

Foto sus: Prima scenă a Mozaicului de la Ketton: Ahile se duelează cu Hector (© University of Leicester Archaeological Services)

