Legături trans-eurasiatice încă din neolitic, cercetate de arheologi români și chinezi la Noviodunum

O nouă campanie de cercetări arheologice sistematice este în plină desfășurare în situl arheologic de la Noviodunum, având ca obiectiv descoperirea și valorificarea patrimoniului istoric al uneia dintre cele mai importante fortificații de pe linia Dunării.

În această vară, o echipă de studenți absolvenți de la Universitatea Zhejiang din Hangzhou, China, condusă de prof. asociat dr. Ting An, a participat la săpături arheologice în cadrul șantierului de la Isaccea-Noviodunum, anunță Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.

Activitatea s-a desfășurat sub coordonarea cercetătorilor dr. Aurel-Daniel Stănică și dr. Marian Mocanu (Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea) și dr. Sever-Petru Boțan (Institutul de Arheologie Iași).

Timp de aproape două săptămâni, echipa chineză a lucrat alături de cea română, efectuând cercetări arheobotanice și prelucrând mostre de sol provenite în special din două puncte de lucru: Turnul de Colț și Așezarea civilă Sud. Vizita a inclus și documentarea altor situri arheologice importante din județul Tulcea.

Cercetări despre istoria meiului în Eurasia

Dr. Ting An este specialistă în studiul difuzării timpurii a meiului și a meiului-coadă-de-vulpe – culturi apărute în nordul Chinei în urmă cu aproximativ 10.000 de ani și răspândite ulterior spre vest, în Europa, prin Asia Centrală. Dovezile arată că meiul a ajuns pe teritoriul actual al României în epoca târzie a bronzului (mileniul II î.Hr.) și a fost cultivat continuu de atunci.

Cercetările arheobotanice de la Noviodunum și din alte situri românești urmăresc identificarea primilor cultivatori de mei din regiune și corelarea acestui proces cu schimbările culturale, demografice și climatice din ultimii 4.000 de ani.

În anii următori, Universitatea Zhejiang va colabora cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Institutul de Arheologie Iași pentru a documenta istoria utilizării meiului în România, de la preistorie până în perioada medievală. Studiul va contribui la înțelegerea practicilor agricole antice și a schimburilor culturale trans-eurasiatice, posibil datând încă din neolitic.

Despre situl arheologic Noviodunum

Complexul Arheologic Cetatea Isaccea–Noviodunum este un sit pluristratificat, situat pe un promontoriu la malul drept al Dunării, în dreptul kilometrului 65, la aproximativ 2 km de centrul orașului Isaccea, în punctul Eski-kale (Pontonul Vechi). Poziția strategică, în apropierea ultimului vad de trecere al Dunării înainte de Deltă, a permis controlul navigației și supravegherea drumurilor comerciale dintre nordul Dobrogei, sudul Basarabiei și stepele nord-pontice.