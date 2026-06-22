Un car funerar și bijuterii de aur, descoperite într-un mormânt spectaculos al unui războinic celt

Arheologii germani au descoperit mormântul unui membru al elitei celtice, cu o vechime de aproximativ 2.500 de ani. Descoperirea, făcută în apropierea orașului Bad Camberg, în landul Hessen din centrul Germaniei, oferă unele dintre cele mai solide dovezi de până acum privind existența unei clase conducătoare locale în perioada timpurie La Tène a Epocii Fierului.

Mormântul a fost descoperit în timpul investigațiilor arheologice de rutină efectuate înainte de începerea construcției unui parc solar. Ceea ce a început ca o cercetare standard s-a transformat rapid într-una dintre cele mai importante descoperiri din Epoca Fierului din regiune, relatează Archaeology News.

Obiectele depuse alături de defunct indică faptul că acesta era o persoană cu un statut social înalt. Arheologii au recuperat mai multe piese de bijuterii din aur, care probabil erau purtate pe degete, brațe și la gât. Au fost găsite și arme, precum vârfuri de lance și un cuțit. Deși nu s-au păstrat oase sau dinți umani, colecția de artefacte indică faptul că mormântul a aparținut unui războinic de elită.

Printre cele mai remarcabile descoperiri se numără o ulcică etruscă cu cioc, importată din ceea ce este astăzi regiunea Toscana, în Italia. Astfel de obiecte erau foarte apreciate în Epoca Fierului și reflectă existența unor legături comerciale care se întindeau pe sute de kilometri în Europa.

Vase similare au fost găsite anterior la Glauberg, unul dintre cele mai cunoscute situri celtice din Germania. Ulcica importată arată că locuitorii actualului land Hessen mențineau contacte cu comunități conectate la lumea mediteraneană.

Cercetătorii au fost deosebit de surprinși de dovezile care indică faptul că războinicul fusese înmormântat împreună cu un car cu două roți. În mormânt au fost găsite elemente ale butucilor roților, capace de osie și părți din fier ale cercurilor roților, confirmând prezența vehiculului.

→ Imaginea 1/4: Arheologii cercetează înmormântarea războinicului celt, lângă Bad Camberg (© prof. Dr. Udo Recker / Landesamt für Denkmalpflege Hessen)

Carele funerare descoperite în morminte sunt extrem de rare în Hessen. Doar câteva exemple au fost identificate anterior, iar arheologii afirmă că niciunul nu se compară cu calitatea descoperirii de la Bad Camberg.

Mormântul datează aproximativ din aceeași perioadă cu cel al celebrului „Prinț de la Glauberg”, a cărui înmormântare bogat ornamentată a schimbat semnificativ înțelegerea arheologilor asupra societății celtice din regiune.

Mormântul de la Bad Camberg conține mai puține bunuri de lux decât cel de la Glauberg, însă ambele par să fie asociate unei elite sociale ai cărei membri dețineau influență și prestigiu în comunitățile Epocii Fierului.

Oficialii germani afirmă că descoperirea oferă dovada directă a unui lucru pe care arheologii îl bănuiau de mult timp. Dovezile privind existența unei elite celtice locale în zona Bad Camberg erau până acum limitate. Acest mormânt confirmă că persoane de rang înalt locuiau în regiune în secolul al V-lea î.Hr.

Mai multe pentru tine...