Unealtă veche de 2.300 de ani, folosită pentru operații pe craniu, descoperită într-o așezare celtică

Arheologii din Polonia au descoperit un instrument rar din fier, pe care celții îl foloseau pentru a efectua operații craniene în urmă cu 2.300 de ani.

Artefactul portabil a fost găsit la Łysa Góra, un sit celtic din regiunea Mazovia, în partea central-estică a Poloniei.

„Tehnica și precizia cu care a fost realizat obiectul din fier indică o origine celtică”, a declarat Bartłomiej Kaczyński, arheolog la Muzeul Arheologic de Stat din Varșovia, într-un e-mail trimis publicației Live Science, adăugând că instrumentul era cel mai probabil folosit pentru trepanarea unui craniu uman.

Cuvântul „trepanație” provine din greacă și înseamnă „a găuri”. Este o formă de chirurgie craniană practicată în multe culturi din întreaga lume de cel puțin 5.000 de ani, până la începutul secolului al XIX-lea.

Există mai multe metode de trepanație, dar majoritatea celților par să fi folosit „tehnica tradițională de răzuire”, iar doar o mică parte dintre așezările celtice practicau „trepanații cu burghiul”, potrivit unui studiu din 2007 publicat în revista Neurosurgical Focus.

„Celții practicau trepanația, așa cum indică instrumentele individuale descoperite în morminte. Se pare că aceste operații aveau nu doar un scop magic, ci și unul medical”, a spus Kaczyński.

Până în prezent, însă, cercetătorii nu au descoperit niciun schelet al vreunei persoane care să fi trecut printr-o astfel de procedură la Łysa Góra.

Prezența celților (războinici temuți, originari de pe continentul european, care au jefuit Roma) în această zonă din Polonia a fost oarecum surprinzătoare, deoarece Łysa Góra este cel mai nord-estic sit celtic descoperit vreodată în Europa, precizează arheologii polonezi

Kaczyński și echipa sa desfășoară noi săpături arheologice la Łysa Góra, sit care a fost excavat pentru prima dată în anii 1970, de aproximativ doi ani.

În 2024, arheologii au găsit sute de artefacte, inclusiv un coif celtic rar realizată dintr-o foaie subțire de bronz. Iar în timpul săpăturilor din 2025, arheologii au descoperit fibule celtice, un vârf de suliță și un topor de fier, precum și numeroase obiecte metalice legate de echipamentele de călărie.

Instrumentul de trepanație, descoperit în primăvara acestui an este foarte rar, potrivit lui Kaczyński. Doar câteva instrumente chirurgicale de acest fel au fost găsite în situri celtice. Acest instrument specific, care are o lamă ce se continuă cu un vârf ascuțit și care probabil era atașat inițial de un mâner din lemn, este un tip de bisturiu antic.

Kaczyński a declarat pentru publicația Science in Poland că prezența unui bisturiu de fier pentru trepanație sugerează că celții stabiliți în acea regiune aveau probabil printre ei o persoană cu cunoștințe medicale sau ritualice specializate, precum și un fierar capabil să realizeze uneltele descoperite la Łysa Góra.

Săpăturile de la Łysa Góra au arătat până acum că locul era o așezare fortificată chiar înainte de sosirea celților în secolul al IV-lea î.Hr. Însă, odată cu venirea acestora, „urmele de metalurgie a bronzului și fierului, importurile unice, fragmentele de obiecte din bronz și chihlimbar indică faptul că așezarea era un centru comercial important”, a spus Kaczyński.

Chihlimbarul era un material foarte prețuit în lumea mediteraneană din acea perioadă, a explicat Kaczyński pentru Live Science în 2024, iar celții ar fi putut fortifica Łysa Góra pentru a-și proteja poziția pe „drumul chihlimbarului”.

Foto sus: Unealtă folosită pentru operații pe craniu descoperită în Polonia (© Bartłomiej Kaczyński)

