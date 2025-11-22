Descoperire macabră: Un cap tăiat de sodații romani, folosit ca avertisment pentru celți

Arheologii spanioli au recuperat un craniu uman din zidurile unui fort vechi de 2.000 de ani. Studiul craniului a dezvăluit că un soldat celt a fost ucis cu brutalitate de forțele romane, care apoi l-au decapitat și au plasat capul pe zidurile fortului ca un avertisment pentru ceilalți.

În secolul I î.Hr., Roma a purtat un război împotriva cantabrilor, războinici celți care trăiau în ceea ce este acum nordul Spaniei, pentru a prelua controlul asupra Peninsulei Iberice. Războaiele Cantabrice (între 29 și 19 î.Hr.) au fost purtate parțial și de primul împărat roman, Octavian (mai târziu cunoscut sub numele de Augustus). În timpul acestor războaie, romanii au învins cantabrii în asediul de la La Loma („Dealul”), un oraș fortificat celtic din actuala provincie spaniolă Palencia, în anul 25 î.Hr., relatează Live Science.

În timpul săpăturilor recente efectuate în situl La Loma, arheologii au descoperit un singur craniu uman în interiorul zidurilor prăbușite ale fortului. Într-un studiu publicat în Journal of Roman Archaeology, cercetătorii au arătat că acest craniu aparținea unui apărător al fortului celtic care și-a găsit sfârșitul înainte de vreme, devenind apoi un simbol al victoriei romanilor.

Chiar în afara zidurilor fortului, arheologii au recuperat sute de proiectile. Împrăștiate pe pământ erau fragmente de armură și arme care păreau să fi fost deteriorate în lupta corp la corp dintre cantabri și romani, au scris cercetătorii. După succesul lor, trupele romane au dărâmat zidurile, distrugând fortul.

Craniul uman era spart și împrăștiat în colțul fortului, dar aparținea în mod clar stratului de moloz asociat cu prăbușirea zidurilor defensive, au observat cercetătorii în studiu.

Analiza ADN a craniului a arătat că acesta aparținea unui bărbat care probabil era localnic din zonă, iar cercetătorii au estimat că a murit în jur de 45 de ani. Ei nu au găsit nicio dovadă a unui mormânt sau a restului scheletului.

Având în vedere exfolierea oaselor craniului, culoarea lor deschisă, starea fragmentară a craniului și lipsa altor oase, cercetătorii presupun că a fost lăsat expus la intemperii, mai degrabă decât îngropat.

„Craniul s-a spart în timpul demolării zidurilor", a spus Santiago Domínguez-Solera, directorul Heroica Archaeology and Cultural Heritage și autorul principal al studiului, într-un e-mail pentru Live Science.

„Asta înseamnă că a fost expus timp de câteva luni”, a adăugat Domínguez-Solera.

Cercetătorii bănuiesc că acest bărbat a murit apărând fortul și că romanii au plasat în mod deliberat capul lui decapitat în vârful zidului în timpul ocupației locului.

„Ulterior, capul a căzut lângă zid și a fost îngropat în molozul creat când romanii au distrus fortificațiile și și-au părăsit locul”, au scris cercetătorii.

Legiunile romane expuneau adesea cadavrele întregi și părți ale dușmanilor lor învinși, în special capete și mâini, conform studiului.

„Aceste acte punitive poate că făceau parte din strategii de intimidare”, au scris cercetătorii.

Dar circumstanțele exacte ale expunerii capului nu sunt clare.

„Nu știm cum a fost expus capul”, a spus Domínguez-Solera. "Nu există semne diagnostice pe suprafața osului" care să sugereze dacă a fost, de exemplu, înfipt în vârful unei sulițe.

Foto sus: Craniul descoperit sub zidurile prăbușite ale fortului (© Santiago D. Domínguez-Solera)

