Descoperiri arheologice în necropola de la Tell el-Quwaysna (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)

Un complex funerar complet, descoperit de arheologi în Egipt

📁 Egiptul Antic
Autor: Redacția
🗓️ 23 iulie 2026

Un complex funerar complet, care oferă informații valoroase despre practicile funerare și relațiile culturale și comerciale din perioadele Târzie și greco-romană, a fost descoperit de arheologii egipteni în necropola de la Tell el-Quwaysna din guvernoratul Menufia.

Descoperirea include 560 de figurine ushabti, amulete, ceramică locală și importată, precum și mai multe înmormântări, contribuind la o mai bună înțelegere a vieții religioase și economice din Delta Nilului, informează La Brujula Verde.

Potrivit autorităților egiptene, necropola de la Quwaysna reprezintă unul dintre cele mai importante cimitire private din Delta centrală, iar valoarea noilor descoperiri constă nu doar în diversitatea artefactelor, ci și în informațiile pe care acestea le oferă despre obiceiurile funerare și schimburile economice și culturale din epocă.

Complexul funerar are un plan arhitectural bine organizat, alcătuit dintr-o sală principală și mai multe încăperi conectate prin intrări boltite. Vestigiile păstrate indică faptul că încăperile au fost acoperite inițial cu acoperișuri similare, ceea ce permite reconstituirea ipotetică a aspectului original al monumentului.

Săpăturile au scos la iveală mai multe morminte dispuse în poziția osiriană, specifice tradiției funerare egiptene, alături de un bogat inventar de obiecte rituale. Într-una dintre camere au fost descoperite două depozite care conțineau în total 560 de figurine ushabti din faianță, de dimensiuni și forme variate. Unele dintre acestea poartă inscripții cu pasaje din Cartea Morților, confirmând rolul lor în credințele privind viața de apoi.

Printre obiectele recuperate se numără și numeroase amulete din pietre semiprețioase, precum Ochiul lui Horus, Nodul zeiței Isis, un deget protector și reprezentări ale unor divinități egiptene, toate asociate cu protecția, puterea și renașterea. Au fost identificate, de asemenea, vase ceramice de diferite tipuri, inclusiv recipiente care păstrează urme de substanțe utilizate probabil în procesul de îmbălsămare sau în ritualurile funerare, precum și două opaițe din ceramică.

Arheologii au descoperit și numeroase mărgele din faianță albastră și verde, care ar fi făcut parte dintr-o plasă funerară destinată acoperirii unuia dintre defuncți. De asemenea, fragmente de ceramică importată din insula Rodos, inclusiv un mâner ștampilat cu numele meșterului, demonstrează existența unor legături comerciale active între Egipt și bazinul mediteranean.

Descoperiri arheologice în necropola de la Tell el-Quwaysna (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
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Descoperiri arheologice în necropola de la Tell el-Quwaysna (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)

Cercetările au evidențiat și practici funerare neobișnuite, precum amplasarea unor farfurii ceramice sub brațele unui individ și a unui vas între coapse, unele recipiente păstrând reziduuri asociate ritualurilor mortuare. Necropola de la Tell el-Quwaysna, descoperită în 1991, cuprinde complexe funerare din mai multe perioade istorice și reprezintă unul dintre cele mai importante situri pentru studiul evoluției tehnicilor de înmormântare, al credințelor și al ritualurilor funerare din Delta Egiptului.

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