Descoperire rară a unui depozit funerar în situl antic Heliopolis

Arheologii care lucrează în cartierul Ain Shams din Cairo au descoperit primul ansamblu funerar aproape complet găsit la necropola Panhesy (sau Banhsi), adăugând noi dovezi la istoria îndelungată și complexă a vechiului Heliopolis.

Descoperirea a avut loc în timpul săpăturilor conduse de o misiune egipteană a Consiliului Suprem al Antichităților, într-un cimitir asociat unuia dintre cele mai importante centre religioase ale Egiptului antic, informează Archaeology News.

Obiectele funerare au fost găsite sub un mormânt din cărămizi de lut care conținea rămășițe scheletice umane. Pe măsură ce săpăturile au avansat sub mormânt, arheologii au descoperit un depozit atent amplasat de podoabe, obiecte ritualice și bunuri personale asociate practicilor funerare din orașul antic.

Printre descoperiri s-a aflat o oglindă din cupru, alături de două recipiente cosmetice din alabastru, ale căror capace erau încă intacte. În interiorul acestora s-au păstrat urme de kohl (un tip de machiaj pentru ochi). Cercetătorii au recuperat și un al treilea recipient pentru kohl, sculptat din obsidian negru, un material rar întâlnit în morminte de acest tip.

Depozitul includea și două vase din faianță de culoare albastru-deschis. Unul dintre ele conținea șase scarabei simbolici decorați cu incizii. Doi dintre scarabei aveau monturi metalice de culoare galbenă, compatibilă cu aurul.

Arheologii au identificat, de asemenea, un grup de amulete din faianță modelate în forme simbolice asociate credințelor religioase ale Egiptului antic. Printre acestea se aflau o amuletă în formă de rață și alta reprezentând coroana Atef, un acoperământ al capului asociat simbolismului regal și divin.

Patru pietre ornamentale au fost recuperate din apropiere. Cercetătorii cred că două dintre ele sunt varietăți de agat. Una dintre pietre, de culoare roșu-rozalie, era montată într-o ramă din metal galben despre care se crede că este aur. O altă piatră prezenta un aspect verzui, asemănător lapislazuliului.

Bijuteriile reprezentau o altă componentă a inventarului funerar. Arheologii au descoperit cinci perechi de cercei cu diametre cuprinse între 1,5 și 2,5 centimetri. Compoziția lor nu a fost încă stabilită cu certitudine, însă specialiștii consideră că piesele sunt realizate din aur.

Noile descoperiri completează rezultatele obținute anterior în cursul acestui sezon de săpături. Echipele care lucrează în necropolă au identificat deja structuri funerare construite din cărămidă de lut și calcar, precum și fragmente din două sicrie. Unul dintre sicrie era realizat din ceramică. Cel de-al doilea era alcătuit din tencuială aurită, decorată cu motive pictate în roșu.

În interior, arheologii au găsit rămășițe umane aurite, despre care se crede că au aparținut unei persoane cu funcție militară, împreună cu o monedă datând din perioada romană. De asemenea, au fost descoperite blocuri de calcar purtând inscripții hieroglifice.

Cimitirul Panhesy face parte din necropola mai extinsă a vechiului Heliopolis, cunoscut în sursele egiptene sub numele de Iunu sau On. Heliopolis a fost principalul centru de cult al zeului-soare Ra și a avut o importanță religioasă majoră timp de secole. Necropola oferă arheologilor o mărturie rară a evoluției tradițiilor funerare de-a lungul diferitelor epoci.

Dovezile provenite de la sit indică faptul că acest cimitir a continuat să fie folosit în mai multe faze istorice, din Perioada Târzie până în epoca romană și începuturile creștinismului. Această lungă succesiune cronologică oferă cercetătorilor oportunitatea de a analiza modul în care obiceiurile funerare s-au schimbat în perioade marcate de transformări politice, religioase și sociale.

Oficialii egipteni implicați în proiect consideră descoperirea un pas important în reconstruirea imaginii arheologice a Heliopolisului, un oraș ale cărui monumente și cimitire antice au supraviețuit sub actualul Cairo. Se așteaptă ca viitoarele săpături din necropola Panhesy să ofere informații suplimentare despre persoanele îngropate acolo, identitatea lor socială și ritualurile asociate morții și memoriei într-unul dintre cele mai vechi peisaje sacre ale Egiptului.

Mai multe pentru tine...