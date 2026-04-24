Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului

O descoperire arheologică de excepție, realizată recent în estul Deltei Nilului, readuce în prim-plan grandoarea civilizației egiptene antice. Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt, împreună cu Consiliul Suprem al Antichităților, au anunțat descoperirea unei statui monumentale atribuite faraonului Ramses al II-lea, una dintre cele mai emblematice figuri ale lumii antice, anunta turismistoric.ro

Descoperirea de la Tel Faraoun

Statuia a fost scoasă la lumină în situl arheologic Tel Faraoun, cunoscut în Antichitate sub numele de Imet, situat în guvernoratul Sharqia. Deși partea inferioară – inclusiv picioarele și soclul – lipsește, fragmentul păstrat impresionează prin dimensiuni: aproximativ 2,2 metri înălțime și o greutate estimată între 5 și 6 tone.

Chiar și într-o stare de conservare relativ precară, piesa păstrează elemente artistice și regale specifice, care indică fără echivoc faptul că îl reprezintă pe Ramses al II-lea, faraonul care a dominat Egiptul în secolul al XIII-lea î.Hr. și care a lăsat în urmă unele dintre cele mai impresionante monumente ale lumii antice.

O statuie „călătoare”: practica mutării monumentelor

Potrivit specialiștilor, descoperirea oferă indicii valoroase despre o practică mai puțin cunoscută a egiptenilor antici: relocarea statuilor monumentale.

Analizele preliminare sugerează că statuia nu a fost realizată la Tel Faraoun. Cel mai probabil, ea provine din Pi-Ramesse, capitala fondată de Ramses al II-lea în Delta Nilului. Ulterior, a fost transportată și reutilizată într-un alt context religios, în cadrul unui templu local.

Această practică avea atât un rol pragmatic – reutilizarea materialelor și a monumentelor –, cât și unul simbolic: menținerea prezenței faraonului în diferite centre religioase din regat.

Parte dintr-un ansamblu sacru?

Arheologii iau în calcul ipoteza că statuia ar fi făcut parte dintr-o triadă regală – un tip de compoziție sculpturală în care faraonul este reprezentat alături de două divinități protectoare.

Astfel de ansambluri simbolizau autoritatea divină a conducătorului și legitimitatea puterii sale. Descoperiri similare din aceeași regiune întăresc această posibilitate, deși cercetările sunt încă în desfășurare.

Restaurare și cercetare

Pentru a preveni degradarea, statuia a fost transportată la centrul de depozitare din San El-Hagar, unde urmează să fie restaurată conform standardelor internaționale.

În paralel, specialiștii analizează:

tipul de piatră folosit

tehnicile de sculptură

detaliile stilistice

Aceste studii ar putea oferi informații esențiale despre atelierele regale și despre modul în care erau realizate statuile în perioada Noului Regat.

Un sit cu o istorie complexă

Descoperirea vine în continuarea unei alte descoperiri importante făcute în același sit: o stelă de piatră care conține o versiune a celebrului Decret de la Canopus, emis în anul 238 î.Hr. de Ptolemeu al III-lea.

Împreună, aceste artefacte confirmă importanța Tel Faraoun ca centru religios și cultural activ de-a lungul mai multor epoci ale istoriei egiptene.

Impact asupra turismului și cercetării

Descoperirea statuii lui Ramses al II-lea are potențialul de a readuce în atenția publicului zone mai puțin cunoscute din Delta Nilului. În același timp, ea subliniază rolul esențial al arheologilor egipteni în conservarea patrimoniului național.

Pe măsură ce restaurarea și cercetările continuă, această statuie promite să ofere noi perspective asupra lumii antice – o lume în care puterea, religia și arta se împleteau într-un mod spectaculos.