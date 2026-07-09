Morminte sigilate cu lespezi, neatinse din Antichitate, descoperite în nord-vestul Egiptului

Misiunea arheologică egipteană care desfășoară cercetări în vechiul oraș Marina Al-Alamein, situat pe coasta de nord-vest a Egiptului, a realizat o descoperire deosebit de importantă prin identificarea a optsprezece noi morminte, alături de un sarcofag din granit, „limbi de aur” și numeroase alte artefacte.

Descoperirile oferă informații valoroase despre viața și practicile funerare ale comunității antice și ilustrează îmbinarea tradițiilor egiptene cu influențele elenistice și romane, relatează La Brujula Verde.

Noile săpături au scos la iveală extinderea zonei funerare și elemente ale structurii urbane a așezării, ridicând la patruzeci și patru numărul total al mormintelor documentate în sit din 1986 până în prezent. Această evoluție confirmă statutul orașului Marina Al-Alamein drept unul dintre cele mai bine conservate centre urbane antice de pe litoralul estic al Mării Mediterane.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathi, a subliniat importanța științifică a descoperirii, apreciind că aceasta contribuie la o mai bună înțelegere a identității culturale a locuitorilor orașului și a rolului său istoric de punte între civilizația egipteană și lumea mediteraneană. Totodată, autoritățile acordă prioritate cercetărilor și amenajării sitului pentru vizitare, în vederea dezvoltării unui nou obiectiv de turism cultural.

Proiectul de valorificare a sitului include construirea unui centru pentru vizitatori, amenajarea unor trasee pentru pietoni și vehicule electrice, realizarea unui depozit muzeal, a unui sediu administrativ și a unui teatru în aer liber. Lucrările sunt programate să fie finalizate în prima jumătate a anului viitor, transformând Marina Al-Alamein într-o destinație turistică și culturală complexă.

Potrivit specialiștilor Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, cele optsprezece morminte descoperite sunt de două tipuri: unsprezece hipogee (morminte subterane antice alcătuite din mai multe încăperi - n.r.) săpate în stâncă, cu o adâncime medie de opt metri, și șapte morminte de suprafață construite din blocuri de calcar. Unele dintre acestea s-au păstrat într-o stare excepțională, camerele funerare fiind încă sigilate cu lespezi de piatră din Antichitate.

Cercetările au identificat și numeroase înmormântări de suprafață, precum și o fântână reutilizată ulterior în scopuri funerare, fapt ce demonstrează continuitatea tradițiilor egiptene în perioadele ptolemaică și romană.

Inventarul arheologic este deosebit de bogat și cuprinde vase ceramice, amfore, lămpi cu ulei, farfurii, altare, bazine din calcar și elemente arhitectonice asociate complexelor funerare.

→ Imaginea 1/14: Descoperiri arheologice la Marina Al-Alamein (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)

Printre cele mai importante descoperiri se numără un altar din calcar decorat cu motivul „ușii false”, specific religiei funerare faraonice, o statuie neterminată din marmură, probabil reprezentând-o pe Afrodita, o stelă funerară înfățișând un bărbat așezat care ține o pasăre și mai multe recipiente din sticlă pentru parfumuri.

De asemenea, arheologii au descoperit un sarcofag din granit de 2,5 metri lungime, al cărui capac original s-a păstrat intact. În interior au fost găsite resturi osoase aflate în curs de analiză, iar în apropiere au fost identificate fragmentele unei statui de sfinx din ipsos, confirmând persistența influențelor religioase și artistice egiptene în epoca elenistică și romană.

O altă descoperire remarcabilă este reprezentată de douăzeci și patru de piese din aur plasate în gura unor defuncți, cunoscute sub denumirea de „limbi de aur”, asociate credințelor funerare ale vremii. Printre acestea se remarcă o piesă în formă de Ochiul lui Horus, unul dintre cele mai importante simboluri protectoare ale religiei egiptene antice.

Orașul Marina Al-Alamein, situat la aproximativ 100 km vest de Alexandria și identificat probabil cu vechiul Leucespis menționat de Strabon, a prosperat din perioada elenistică până în epoca bizantină.

Descoperit în 1986, situl a oferit numeroase dovezi privind organizarea urbană, activitatea comercială și diversitatea culturală a unei importante așezări de coastă.

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