„Moarte rea”, o scenă macabră într-un sit funerar din Epoca Fierului, descoperit în Spania

În Epoca Fierului, oamenii se confruntau cu moartea mult mai des decât se întâmplă astăzi, iar unele decese erau cu mult mai cumplite decât altele.

De fapt, anumite cazuri descoperite în Peninsula Iberică sunt atât de violente încât unii arheologi le încadrează într-o categorie aparte, denumită „moarte rea” („bad death”). După o nouă analiză a unor rămășițe umane descoperite inițial în 2010, cercetătorii afirmă că doi bărbați îngropați în urmă cu peste 2.200 de ani, la aproximativ 185 de kilometri sud de Madrid, se încadrează cu siguranță în această categorie, relatează Popular Science.

Corpurile au fost descoperite în afara vechii fortificații (sau oppidum) cunoscute sub numele de Cerro de las Cabezas și datează din sfârșitul secolului al III-lea sau începutul secolului al II-lea î.Hr. În acea perioadă, ibericii din sudul și estul Spaniei își incinerau, de regulă, morții înainte de a le depune cenușa în urne, alături de diverse obiecte care indicau statutul social și identitatea defunctului.

Cei doi bărbați au fost însă înmormântați în împrejurări cu totul diferite. În loc să fie îngropați într-un cimitir, arheologii i-au găsit în afara zidului defensiv din sud-estul așezării, fără urme ale unor morminte propriu-zise, sicrie sau ale unei așezări atente a trupurilor. Acest lucru indică faptul că au fost abandonați și îngropați în grabă.

De asemenea, ei nu au murit din cauze naturale. Primul bărbat (cu o vârstă estimată între 35 și 45 de ani) suferise cu câteva săptămâni înainte de moarte o lovitură puternică în partea frontală a craniului. Deși aceasta nu i-a fost fatală, o tăietură adâncă în partea inferioară a femurului drept, provocată de o armă cu tăiș, i-a cauzat cel mai probabil moartea prin hemoragie. Al doilea individ, cu vârsta cuprinsă între 40 și 59 de ani, fusese în mod evident decapitat.

Situația devine și mai neobișnuită prin faptul că arheologii au descoperit șase coarne de cerb roșu deasupra și dedesubtul corpurilor. Unele dintre acestea aveau peste un metru lungime. După cum notează publicația Arkeonews, în cultura iberică, coarnele de cerb erau apreciate atât pentru utilitatea lor practică, cât și pentru valoarea lor simbolică.

Cercetătorii au descoperit numeroase astfel de coarne din aceeași perioadă în depuneri votive, sanctuare și alte contexte ritualice din întreaga Peninsulă Iberică. Având în vedere aceste descoperiri, autorii studiului presupun că poziționarea cadavrelor și prezența coarnelor ar putea indica faptul că acestea făceau parte dintr-un ritual de protecție sau consacrare a așezării.

Din păcate, arheologii nu dețin suficiente informații pentru a înțelege pe deplin această scenă macabră din Epoca Fierului. Analizele izotopice suplimentare nu au putut stabili dacă cei doi bărbați erau localnici, inamici veniți din alte regiuni sau prizonieri, iar lipsa altor dovezi face ca motivul execuțiilor lor să rămână un mister. Un lucru este însă clar: amândoi au avut parte de o moarte cumplită, deosebit de violentă.

Foto sus: Cei doi bărbați au fost îngropați în afara zidurilor unei fortificații și nu au fost incinerați conform tradiției de la acea vreme (© Herrerín, J., et al. 2026)

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