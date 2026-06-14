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Interiorul craniului „Individului 1” prezintă urme de tăieturi, posibil făcute în timpul extragerii creierului (© Castells Navarro et al. / Antiquity Publications Ltd.)

O înmormântare preistorică, extrem de neobișnuită, descoperită de arheologi în nordul Scoției

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 14 iunie 2026

În urmă cu aproximativ 2.000 de ani, în nordul Scoției, o femeie a fost înmormântată după ce i-a fost scos creierul, iar unele dintre oasele sale au fost cioplite și transformate în unelte, arată un nou studiu.

Această înmormântare extrem de neobișnuită oferă arheologilor informații noi despre rețelele sociale și tradițiile funerare din Britania preistorică, informează Live Science.

În anul 2000, arheologii au cercetat un mic tumul funerar din piatră situat lângă Loch Borralie, după ce localnicii au raportat descoperirea unor oase umane scoase la suprafață de iepuri. Tumulul dreptunghiular, adică o movilă de pietre, conținea schelete parțiale aparținând unui adult și unui adolescent, amândoi fiind înmormântați între secolul I î.Hr. și secolul I d.Hr., în timpul Epocii Fierului.

Deși raportul inițial arăta că rămășițele umane de la Loch Borralie fuseseră zgâriate și roase de șobolani sau câini, un nou studiu, publicat în revista Antiquity, arată că unele dintre oase au fost modificate intenționat de oameni, în cadrul unui ritual funerar care ar fi putut implica venerarea unui strămoș important și chiar canibalismul.

Cercetătorii au stabilit că scheletul adultului, denumit „Individul 1”, aparținea unei femei care avea peste 30 de ani la momentul morții. Baza craniului său prezenta o fractură neobișnuită, iar pe interiorul craniului existau incizii realizate cu un instrument ascuțit.

„Luate împreună, fractura bazei craniului și urmele de tăiere de pe interiorul acestuia sugerează îndepărtarea deliberată a creierului la scurt timp după moartea acestei persoane”, au scris cercetătorii în studiu. Ei au remarcat că scoaterea creierului ar putea fi legată de canibalism sau ar fi putut face parte dintr-o încercare de curățare și conservare a craniului pentru a fi expus.

Mai multe oase au fost cioplite (© Castells Navarro et al. / Antiquity Publications Ltd.)
Mai multe oase au fost cioplite (© Castells Navarro et al. / Antiquity Publications Ltd.)

Arheologii au observat, de asemenea, că patru dintre oasele femeii (trei oase ale brațului și unul al piciorului) erau deteriorate, însă nu prezentau urme de consum de către animale. Straturile interne ale oaselor „au fost cioplite și prelucrate până au căpătat margini ascuțite și un capăt ascuțit”, au scris cercetătorii.

Deși oasele fuseseră clar modificate după moartea femeii, cineva a avut grijă să le așeze înapoi în mormânt în pozițiile lor anatomice corecte.

„Motivația din spatele manipulării extinse a rămășițelor scheletice ale Individului 1 este foarte dificil de interpretat. Totuși, grija cu care a fost reasamblată și depusă în tumul sugerează posibil că se bucura de un nivel ridicat de respect și venerare din partea comunității sale”, a declarat autoarea principală a studiului, Laura Castells Navarro, arheolog la University of York.

Celălalt schelet din tumul, „Individul 2”, aparținea unui băiat care avea aproximativ 15 ani la momentul morții. Craniul și oasele sale nu au fost manipulate în niciun fel, însă analiza ADN-ului antic al ambelor schelete a arătat că cei doi ar fi putut fi veri de gradul al doilea (având o pereche comună de străbunici).

Analiza ADN a evidențiat și legături genetice îndepărtate între cele două schelete de la Loch Borralie și persoane îngropate în alte situri preistorice din Scoția, inclusiv în îndepărtatele insule Orkney. Deși această parte a Britaniei este slab populată în prezent, numărul mare de morminte preistorice din regiune, care acoperă aproape patru milenii, indică faptul că oamenii din Scoția antică aveau rețele sociale complexe pe care le mențineau pe distanțe mari.

Foto sus: Interiorul craniului „Individului 1” prezintă urme de tăieturi, posibil făcute în timpul extragerii creierului (© Castells Navarro et al. / Antiquity Publications Ltd.)

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