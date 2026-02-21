Urme de pași din epoca romană, descoperite de arheologi pe o plajă din Scoția

În timp ce își plimbau câinii pe o plajă scoțiană mărginită de stânci, după o furtună puternică, un cuplu a dat peste o serie de urme neobișnuite în nisipul umed, modele care semănau cu amprente vechi de pași umani și de animale.

Descoperirea lor a declanșat o cursă arheologică contra cronometru pentru a documenta și studia urmele înainte ca acestea să fie înghițite de valuri, informează Live Science.

„Este foarte rar să te implici într-o urgență arheologică autentică în care, dacă nu acționăm foarte, foarte repede, întregul sit ar dispărea”, a declarat Kate Britton, arheolog la Universitatea din Aberdeen, într-un videoclip în care prezintă descoperirea.

Pe plaja din Lunan Bay, în estul Scoției, localnicii Ivor Campbell și Jenny Snedden - împreună cu câinii lor, Ziggy și Juno - au observat un strat proaspăt de argilă în dunele afectate de furtună, pe care păreau să se distingă urme. Ei l-au anunțat pe arheologul consiliului din Aberdeenshire, Bruce Mann, care a apelat la Britton și echipa sa pentru a cerceta situl recent descoperit înainte ca acesta să se piardă pentru totdeauna.

Echipa de arheologi a lucrat în rafale de vânt de până la 90 km/h, grăbindu-se să documenteze urmele pe măsură ce situl era erodat cu fiecare flux al mareei. Au folosit drone, aparate foto și, ulterior, în laborator, software de modelare 3D pentru a înregistra imagini ale sitului arheologic. De asemenea, au folosit ipsos pentru a realiza mulaje ale unora dintre cele mai bine conservate urme, care au fost lăsate de oameni desculți și de mai multe animale, inclusiv cerb roșu și căprior.

„Nu mai văzusem niciodată un sit ca acesta în Scoția. A fost imediat clar că este ceva special”, a spus Britton.

Sub urme, arheologii au descoperit un strat de resturi vegetale carbonizate. Datarea cu carbon a plantelor a indicat o vechime de aproximativ 2.000 de ani, din perioada târzie a Epocii Fierului.

„Datele din Epoca Fierului târzie sunt în concordanță cu ceea ce știm despre bogata arheologie a văii Lunan din apropiere”, a declarat Gordon Noble, arheolog la Universitatea din Aberdeen.

„Este foarte interesant să ne gândim că aceste urme au fost lăsate de oameni în perioada invaziilor romane în Scoția și în secolele care au precedat apariția picților”, a precizat Noble.

Situl din Lunan Bay „ne arată cum această plajă nisipoasă de astăzi era cândva un estuar noroios și că oamenii foloseau acest mediu, poate pentru a vâna cerbi sau pentru a colecta plante sălbatice comestibile”, a declarat William Mills, arheolog la Universitatea din Aberdeen.

Britton și echipa sa au excavat situl timp de două zile, înregistrând cât de mult au putut. Când s-au întors o săptămână mai târziu, urmele dispăruseră complet.

„Urme de pași care reprezintă acțiuni ale unor oameni de acum mii de ani, desfășurate pe parcursul câtorva minute, au fost distruse în doar câteva zile”, a spus Britton.

Foto sus: Conturul unei amprente vechi de 2.000 de ani. Culoarea portocalie este adăugată digital (© Universitatea din Aberdeen)

