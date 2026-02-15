O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării

Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și ridicată în fața Palatului Culturii în 1882, este restaurată pentru prima dată. În timpul evaluării stării monumentului, restauratorii au descoperit o scrisoare ascunsă într-o sticlă, datând din perioada ridicării statuii.

Sculptorul francez Emmanuel Fremiet a realizat statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, ansamblul cal și călăreț fiind alcătuit din aproape 20 de părți componente fixate prin șuruburi. Pentru a evalua starea acestora, expertul restaurator Tibor Kolosi a introdus o cameră video în interiorul operei din bronz, capturând în premieră imagini din cavitatea statuii.

„Șuruburile respective sunt corodate și trebuie tratate anticoroziv. Starea de conservare este totuși relativ bună”, a explicat expertul pentru TVR Iași.

Camera video a indicat și prezența unei sticle pe jumătate îngropată în nisipul de turnătorie desprinsă pe elementele din bronz. Deși sticla era ruptă, aceasta proteja un document redactat în octombrie 1882. Scrisoarea a fost predată proprietarului monumentului, Primăria Municipiului Iași.

„Am găsit o sticlă transparentă de vin în care era înfășură to scrisoare. Era ușor de scos pentru că sticla era ruptă. Documentul era la burta calului, înspre piciorul din stânga, piciorul din față”, a declarat restauratorul.

„Au descoperit într-o sticlă, cu dop de plută, le-am fotografiat, un document care vorbește despre momentul în care s-a instalat statuia lui Ștefan cel Mare și Sfânt în fața Palatului Culturii. Documentele au fost date spre restaurare, spre conservare, și vor face obiectul unei expoziții la finalizarea lucrărilor de restaurare”, a adăugat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica.

„Acest monument s-a fost ridicat în luna octombrie 1882 după Christ, sub domnia Majestății Sale Carol I, Regele României, și a Majestății Sale Regina Elisabeta, de către națiunea română, în memoria celui mai glorios domn al Moldovei, Ștefan cel Mare, pe care îl reprezintă statuia”, se menționează în document.

În scrisoare, Albert Seraia, conducătorul dirigent al reconstruirii Palatului Administrativ, menționează pe cei care au contribuit la montarea monumentului: mecanicul Emanuel Haier, sculptorul Vasile Placa și inginerul Augustin Felix Fragnel, trimis de sculptorul Fremiet la Iași pentru se asigura că piesele din bronz sunt asamblate corect.

Documentul conține semnături greu de descifrat și menționează faptul că actul comisiei care a realizat monumentul se află la mijlocul fundației, la 50 de centimetri sub baza piedestalului de marmură. Șansele ca acest act să fie scos la lumină acum sunt mici.

Pentru asta trebuie desfăcut soclul, dar nu avem intenția asta, deci rămâne acolo până se desface și soclul”, a precizat restauratorul Tibor Kolosi.

Statuia ecvestră, inaugurată la 5 iunie 1883, trece pentru prima dată prin lucrări de restaurare, costurile fiind suportate de Primăria Municipiului Iași.

„Credem că, dacă nu interveneam, o pierdeam de tot. Ar fi căzut de pe soclu, pentru că era deja în față de tasare și se înclinase pe spate”, a declarat primarul Mihai Chirica.

„Este o diferență de vreo trei – patru centimetri, care înseamă că partea din spate (a statuii -n.r.) s-a deplasat în jos, spre postament. Nu știm cauza acestui fenomen și urmează să cercetăm. Ar fi bine să ridicăm statuia de pe soclu, ca să-l stabilizăm. Acum avem metode profesionale, moderne”, a explicat expertul restaurator.

Piatra din soclu prezintă numeroase microfisuri, cauzate de faptul că a fost extrasă din carieră prin explozie, vizibile acum din cauza oxizilor scurși de pe statuie. Și această problemă va fi rezolvată în timpul restaurării.

