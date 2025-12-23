Un mormânt de incinerație neobișnuit din Epoca Bronzului, descoperit de arheologi

Arheologii au descoperit rămășițele incinerate, vechi de 3.300 de ani, ale cel puțin opt persoane, care au fost îngropate în cinci urne, în Scoția. Deși nu se știe cum au murit, este probabil ca decesul să fi avut loc în urma unui eveniment catastrofal.

Descoperirea este neobișnuită deoarece, deși multe locuri de înmormântare din Epoca Bronzului din Scoția au fost reutilizate de-a lungul anilor, incinerările recent descoperite „spun o poveste diferită”, au scris cercetătorii într-un nou studiu, publicat recent în revista Archaeology Reports Online. În acest caz, urnele erau „aranjate strâns, dând impresia unei înhumări colective, și au rămas neatinse, cu excepția deteriorărilor provocate de plugurile moderne”, notează cercetătorii, conform Live Science.

Indivizii au fost descoperiți în rămășițele unui tumul, un mormânt ridicat din pământ și pietre. Urnele se aflau în centrul tumulului, într-o groapă funerară cu o lățime de aproximativ 1 metru, și erau înconjurate de un cerc de pietre, au menționat arheologii în studiu. Materialele organice din mormânt, inclusiv cărbunele, au permis echipei să dateze locul prin radiocarbon în perioada aproximativă 1439–1287 î.Hr.

Trei dintre urne conțin fiecare rămășițele unui adult și ale unui copil sau adolescent, în timp ce celelalte două conțin fiecare doar un adult. Înhumarea a fost descoperită la Twentyshilling Hill, în apropierea parcului eolian Twentyshilling Hill din sud-vestul Scoției, în timpul săpăturilor efectuate în 2020 și 2021, când era construit un drum de acces către parcul eolian. Săpăturile au fost realizate de o echipă de la Guard Archaeology, o companie care efectuează cercetări arheologice înainte sau în timpul lucrărilor de construcție.

„Descoperirea a cinci urne înghesuite strâns, depuse în același timp într-un singur eveniment de înmormântare colectivă, este foarte rară și diferențiază tumulul de la Twentyshilling de alte tumuli din Scoția”, au scris cercetătorii în raport.

Cercetătorii suspectează că cele opt persoane au murit probabil aproximativ în același timp, în urma unui eveniment tragic. Nu este clar despre ce eveniment a fost vorba, dar ar fi putut fi o foamete, o boală sau un conflict, a declarat Ronan Toolis, directorul general al Guard Archaeology, pentru Live Science, într-un e-mail.

Cercetătorii cred că indivizii au murit în același interval de timp deoarece urnele par să fi fost realizate de același meșteșugar, a spus Toolis. De asemenea, în acea perioadă era obișnuit ca morții din această regiune să fie lăsați suficient timp pentru ca țesuturile moi să se descompună înainte de incinerare. În acest caz însă, echipa a constatat că indivizii aveau încă o parte din țesuturi în momentul incinerării, ceea ce indică faptul că au fost incinerați în grabă.

Mai multe pentru tine...