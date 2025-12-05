Cinci complexe funerare din Epoca Bronzului, descoperite într-un tumul din Republica Moldova

Cinci complexe funerare, aparținând culturii Iamnaia, au fost descoperite într-un tumul ridicat în prima jumătate a mileniului III î.Hr., de arheologii din Republica Moldova.

În luna noiembrie a anului curent, Agenţia Naţională Arheologică din Republica Moldova, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie Sângerei, a realizat o cercetare arheologică preventivă a unei movile funerare cu o înălțime de aproximativ 3 metri, situat în partea nordică a orașului Sângerei.

„În urma cercetărilor, am stabilit că o primă movilă de pământ a fost ridicată aici în perioada timpurie a epocii bronzului, deasupra unui complex funerar al culturii Iamnaia. Ulterior, dimensiunile acestei movile au fost mărite prin suprapunerea treptată a încă două straturi de pământ, fiecare corespunzând unei înhumări suplimentare.

Astfel, pe parcursul perioadei timpurii a epocii bronzului, mai exact în prima jumătate a mileniului III î.Hr., aici au fost realizate cinci complexe funerare, toate aparținând culturii Iamnaia. Complexele identificate, datele stratigrafice, precum și observațiile privind modul de construire a movilei din vălătuci, deosebit de relevante, oferă informații noi și importante despre populația care s-a răspândit în bazinul râului Ciulucul Mare în mileniul III î.Hr”, scrie Agenţia Naţională Arheologică, pe pagina de Facebook a instituției.