Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică

Cinci complexe funerare din Epoca Bronzului, descoperite într-un tumul din Republica Moldova

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 5 decembrie 2025

Cinci complexe funerare, aparținând culturii Iamnaia, au fost descoperite într-un tumul ridicat în prima jumătate a mileniului III î.Hr., de arheologii din Republica Moldova.

În luna noiembrie a anului curent, Agenţia Naţională Arheologică din Republica Moldova, în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie Sângerei, a realizat o cercetare arheologică preventivă a unei movile funerare cu o înălțime de aproximativ 3 metri, situat în partea nordică a orașului Sângerei.

În urma cercetărilor, am stabilit că o primă movilă de pământ a fost ridicată aici în perioada timpurie a epocii bronzului, deasupra unui complex funerar al culturii Iamnaia. Ulterior, dimensiunile acestei movile au fost mărite prin suprapunerea treptată a încă două straturi de pământ, fiecare corespunzând unei înhumări suplimentare.

Astfel, pe parcursul perioadei timpurii a epocii bronzului, mai exact în prima jumătate a mileniului III î.Hr., aici au fost realizate cinci complexe funerare, toate aparținând culturii Iamnaia. Complexele identificate, datele stratigrafice, precum și observațiile privind modul de construire a movilei din vălătuci, deosebit de relevante, oferă informații noi și importante despre populația care s-a răspândit în bazinul râului Ciulucul Mare în mileniul III î.Hr”, scrie Agenţia Naţională Arheologică, pe pagina de Facebook a instituției.

Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Imaginea 1/11: Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
Foto: © Facebook / Agenţia Naţională Arheologică
humans ate plant foods 1 webp
📁 Preistorie
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
Necropolă medievală descoperită la Pitești (© Facebook / Cristian Gentea)
📁 Istorie Medievală Universală
O mare necropolă medievală, descoperită sub cea mai veche biserică din Pitești / FOTO
b840fd8c b96b 676d 051b e420122b1e5c jpeg
📁 Istoria Religiilor
Descoperire istorică de importanță majoră pentru lumea creștină, în Turcia
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
📁 Preistorie
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj (foto: Facebook)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
📁 Preistorie
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
Mormântul descoperit de arheologii polonezi în deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului (© Ewa Lesner)
📁 Antichitate
O înmormântare de 4.000 de ani îi nedumerește pe arheologi: „Nu cunoaștem un caz similar”
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii