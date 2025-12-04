Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
b840fd8c b96b 676d 051b e420122b1e5c jpeg

Descoperire istorică de importanță majoră pentru lumea creștină, în Turcia

📁 Istoria Religiilor
Autor: Redacția
🗓️ 4 decembrie 2025

O descoperire remarcabilă din perioada creștinismului timpuriu a fost făcută recent în districtul İznik (fostul Niceea), din provincia Bursa, în regiunea sudică a Mării Marmara, Turcia.

În necropola Hisardere a fost găsită o cameră funerară unică, decorată cu o frescă reprezentându-l pe „Iisus Bunul Păstor”. Descoperirea a fost lansată oficial la nivel internațional în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea în Turcia, informează un comunicat al Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA).

Acest hipogeu, identificat în cercetările din 2025, se numără printre cele mai deosebite artefacte descoperite în zonă, grație mormântului, frescelor și iconografiei sale. Reprezentarea lui „Iisus Bunul Păstor” de pe pereții camerei este considerată una dintre cele mai bine conservate din Anatolia. Construcția interioară, realizată din cărămidă și piatră brută, sporește valoarea arheologică a monumentului. În interior se află un kline (pat funerar) decorat cu motive vegetale și perechi de păsări. Pe acest kline se află trei morminte: două ale unor adulți și unul al unui bebeluș.

O expresie artistică rară a creștinismului timpuriu

Pe patul funerar apare pictat „Iisus Bunul Păstor”, înfățișat ca un tânăr cu un miel pe umeri. Imaginea amintește de sculpturile expuse în Muzeul Pio Cristiano din Vatican și de frescele din catacombele Priscilla, Petrus–Marcellinus și Domitilla din Roma.

Faptul că o asemenea reprezentare atât de bine păstrată nu a mai fost întâlnită până acum în Anatolia conferă monumentului o valoare excepțională pe plan internațional. Tema „Bunului Păstor” este o imagine recurentă în arta creștină timpurie, mai ales în decorarea mormintelor din perioada Imperiului Roman. Această iconografie combină simboluri din tradițiile greco-romane precreștine cu interpretări religioase creștine, dând naștere unui limbaj vizual distinct.

Pe latura lungă a camerei funerare, unde săpăturile continuă, au fost deja dezvăluite portrete de bărbați și femei nobile, așezați pe o bancă, reprezentări remarcabile pentru arta portretului. Lângă aceștia apar două figuri de servitori (sclavi), mai mici ca dimensiune, în posturi de asistenți.

Conform comunicatului citat, ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, l-a însoțit pe Papa Leon al XIV-lea în vizita sa în Turcia. Cu această ocazie, președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, i-a oferit Papei o pictură pe ceramică reprezentând descoperirea de la İznik.

O nouă destinație pe harta creștinismului timpuriu în Turcia

Deși în mormânt nu s-au găsit artefacte care să permită datarea exactă, stilul arhitectural, tehnica frescelor și analiza stilistică indică faptul că monumentul datează din secolul al III-lea d.Hr. Această descoperire completează traseele de pelerinaj creștin deja existente în Turcia.

Turcia găzduiește numeroase rute culturale importante pentru cei interesați de originile creștinismului. Un exemplu este Traseul Sfântului Pavel, care urmează călătoriile apostolului în Anatolia. Acesta se întinde pe aproximativ 500 km, din Perge până în Antiohia din Pisidia (Yalvaç), traversând drumuri romane antice, sate montane și păduri, oferind o experiență istorică și spirituală.

Un alt traseu renumit este Drumul celor Șapte Biserici ale Apocalipsei, menționate în Noul Testament. Rămășițele acestor biserici se află în regiunea Egeeană a Turciei, în locuri care au jucat un rol crucial în răspândirea creștinismului. Apostolul Ioan (Sfântul Ioan Evanghelistul) a trăit în Efes, unde se află una dintre aceste biserici. Tot aici se crede că se află și Casa Fecioarei Maria.

Capadocia și Demre - repere esențiale ale creștinismului timpuriu

Capadocia, cu peisajele sale stâncoase din centrul Turciei, a fost un refugiu pentru primii creștini persecutați de Imperiul Roman. Aceștia au săpat adăposturi și mănăstiri subterane, pe care le-au decorat cu fresce impresionante.

fc9c7dae 3241 a82a a221 abe085951510 jpg

Pe coasta mediteraneană, orașul Demre (fostul Myra) păstrează moștenirea Sfântului Nicolae, atrăgând vizitatori către vechea bazilică și pe urmele acestui sfânt de seamă al creștinismului timpuriu.

Mai multe pentru tine...
Cappadocia, o minune şi un miracol al omului şi naturii jpeg
Cappadocia, o minune şi-un miracol al omului şi naturii
Cine este și de unde vine Moş Nicolae? jpeg
Cine este și de unde vine Moş Nicolae?
biserici jpg
Ruta celor Șapte Mari Biserici din Anatolia, menționate în Noul Testament
Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj (foto: Facebook)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj
humans ate plant foods 1 webp
📁 Preistorie
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
Necropolă medievală descoperită la Pitești (© Facebook / Cristian Gentea)
📁 Istorie Medievală Universală
O mare necropolă medievală, descoperită sub cea mai veche biserică din Pitești / FOTO
Mormântul descoperit de arheologii polonezi în deșertul Bayuda din nord-estul Sudanului (© Ewa Lesner)
📁 Antichitate
O înmormântare de 4.000 de ani îi nedumerește pe arheologi: „Nu cunoaștem un caz similar”
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
📁 Preistorie
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
📁 Preistorie
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei