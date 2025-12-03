Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Necropolă medievală descoperită la Pitești (© Facebook / Cristian Gentea)

O mare necropolă medievală, descoperită sub cea mai veche biserică din Pitești / FOTO

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția
🗓️ 3 decembrie 2025

O necropolă medievală cu peste 200 de morminte a fost descoperită în timpul cercetărilor arheologice desfășurate la Ansamblul Bisericii „Buna Vestire”, „Sf. Mina” și „Sf. Constantin și Elena” – Greci din Pitești, cel mai vechi lăcaș de cult din oraș, a anunțat primarul Cristian Gentea.

Istoria Piteştiului este mai bogată, odată cu descoperirile arheologice realizate sub și în jurul celei mai vechi biserici din oraş - «Sf. Mina» și «Sf. Constantin și Elena» – Greci.

Sub lăcașul de cult și sub casa parohială a fost descoperită o necropolă cu peste 200 de schelete umane, podoabe din aur și argint, precum și o serie de artefacte, care deschid ipoteze interesante privind existența unei aşezări umane datând chiar din secolul al X-lea.

Aşteptăm cu interes finalizarea cercetărilor, precum și a lucrărilor de restaurare a bisericii și a fostei case parohiale, care va deveni muzeu.

Monumentul istoric Ansamblul Bisericii «Buna Vestire», «Sf. Mina» și «Sf. Constantin și Elena» – Greci este restaurat prin fonduri europene, obţinute de parohia piteşteană «Buna Vestire»”, a scris primarul Municipiului Pitești, Cristian Gentea, pe pagina personală de Facebook.

Necropolă medievală descoperită la Pitești (© Facebook / Cristian Gentea)
