Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea

Situl arheologic de pe platoul Dumbravă din județul Vrancea aduce la lumină informații cruciale despre perioada de sfârșit a culturii Monteoru, de acum 3500-4000 de ani.

Reluarea cercetărilor într-una dintre cele mai extinse necropole tumulare din zona subcarpatică a Moldovei a dezvăluit un secret neașteptat din Epoca Bronzului, informează TVR Iași.

„Am descoperit în total 9 tumuli, între care 4 de Epoca Hallstattiană târzie (prima perioadă a epocii fierului – n.r.) și surpriza a fost că am găsit o grupă de 4 tumuli de Epoca Bronzului, cultura Monteoru, și acesta, al cincilea tumul, din aceeași perioadă”, a declarat Emilian Teleagă, conducătorul echipei de arheologi.

Tumulul la care se lucrează în prezent s-a dovedit a fi un monument funerar complex, protejat de 6 straturi de bolovani. Descoperirile scot în evidență complexitatea ritualurilor funerare practicate de comunitățile preistorice.

„Noi am găsit morminte tumulare care până acum nu erau cunoscute în cultura Monteoru și morminte de incinerație. Cultura Monteoru este caracterizată prin prin necropole plane cu morminte de inhumație, cu foarte puține morminte de incinerație. Noile cercetări au arătat că necropola nu se întinde doar în partea estică a platoului, cam la 10 kilometri de aici spre est, ci și mult spre vest. Practic, tot platoul Dumbravă este acoperit de tumuli”, a adăugat Emilian Teleagă.

Mormintele aparțin unor membri importanți ai comunității din Epoca Bronzului, iar inventarul este bogat: vase ceramice, dar și elemente care sugerează ofrande umane.

Cercetările de până acum au condus la identificarea a peste 30 de tumuli din Epoca Bronzului și din Epoca Fierului. Necropola de la Bârsești, județul Vrancea, este considerată una dintre cele mai importante din țară.

→ Imaginea 1/8: Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)

După finalizarea săpăturilor, toate vestigiile descoperite vor fi restaurate și expuse la Muzeul de Arheologie și Istorie din Focșani, precizează TVR Iași.

