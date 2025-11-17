Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)

Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 17 noiembrie 2025

Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, care a fost „conservat cu minuțiozitate”, a fost adus la Lincoln Museum din Marea Britanie, unde va fi expus într-o nouă galerie anul viitor.

Siclul de 3 metri, realizat dintr-un trunchi de stejar scobit, a fost scos la lumină întâmplător la un club de golf din localitatea Tetney în 2018, în timpul lucrărilor la un iaz, informează BBC.

„Sicriul de la Tetney” a trecut prin doi ani de lucrări de conservare, desfășurate de York Archaeology cu un grant de 110.000 de lire sterline din partea Historic England.

Natalie Oliver, consilier executiv pentru cultură în cadrul Consiliului Ținutului Lincolnshire, a declarat că sicriul este „unul dintre cele mai extraordinare obiecte – atât în ceea ce privește importanța sa arheologică, cât și dimensiunea sa fizică”.

Când sicriul a fost dezgropat, experții au fost uimiți să găsească rămășițele unui bărbat îngropat cu o secure fin lucrată, care avea încă mânerul de lemn intact.

Securea este extrem de rar, deoarece mânerul de lemn a supraviețuit (© York Archaeological Trust)
Securea este extrem de rar, deoarece mânerul de lemn a supraviețuit (© York Archaeological Trust)

Historic England a precizat că securea era mai degrabă un simbol al autorității decât un instrument practic și că este extrem de rară. Securea va fi expusă alături de sicriu.

O investigație a resturilor de plante și polen găsite în interiorul sicriului a dezvăluit că bărbatul fusese așezat pe un pat de ramuri de stejar și tisă și avea o ghirlandă de flori în jurul gâtului.

„Această descoperire ne duce înapoi la momentul în care un bărbat a fost așezat la odihnă într-un peisaj fragil de păduri, sare și mlaștini”, a declarat Tim Allen, de la Historic England.

El a spus că arheologii a acționat imediat pentru a conserva sicriul din Epoca Bronzului, înainte ca acesta să se dezintegreze.

Consiliul a precizat că transportul către Lincoln Museum a fost o operațiune delicată, care a necesitat planificare detaliată și manipulare de specialitate.

Sicriul și securea vor fi expuse atunci când Lincoln Museum se va redeschide. Muzeul este în prezent închis pentru reamenajare și urmând să se redeschidă la începutul noului an.

Foto sus: Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)

