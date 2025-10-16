Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)

Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 16 octombrie 2025

O echipă de arheologi a descoperit mai multe morminte din Epoca Bronzului, în urma cercetărilor efectuate la un tumul situat în apropierea localității Ordășei din raionul Telenești, informează Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

Recent, am finalizat o cercetare arheologică a unui tumul situat în apropierea localității Ordășei din raionul Telenești. Grație parteneriatului dintre instituția noastră și Archeologické centrum Olomouc din Cehia, au fost investigate opt complexe funerare din epoca bronzului, atribuite diferitelor culturi arheologice. Rezultatele investigațiilor au stabilit că tumulul a fost ridicat la sfârșitul mileniului al IV-lea î.Hr., iar de-a lungul unei perioade îndelungate aici au fost realizate mai multe înmormântări, cele mai târzii fiind datate în perioada mijlocie-târzie a epocii bronzului. După finalizarea cercetărilor de teren, descoperirile înregistrate urmează să fie analizate prin aplicarea diverselor metode interdisciplinare, în vederea completării și aprofundării cunoștințelor privind istoria veche a acestei regiuni”, scrie Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Imaginea 1/13: Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
Morminte din Epoca Bronzului, descoperite în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)
