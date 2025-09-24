Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva deține în colecțiile instituției o piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu: vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara.

Realizat manual din lut și ars în mediu reducător, vasul impresionează prin dimensiuni (diametru 37,5 cm, înălțime 34,5 cm) și prin decorul său cu proeminențe conice și caneluri fine. Suprafața exterioară a fost lustruită, iar interiorul netezit, conferind obiectului un aspect rafinat pentru perioada sa, datată în jurul anilor 1250–1100 î.Hr., precizează Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Această ceramică aparține grupului cultural Susani, specific Epocii Bronzului târziu din spațiul transilvănean, și reprezintă o dovadă a creativității și măiestriei comunităților preistorice.