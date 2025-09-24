Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)

O piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu

📁 Muzeele României
Autor: Redacția
🗓️ 24 septembrie 2025

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva deține în colecțiile instituției o piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu: vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara.

Realizat manual din lut și ars în mediu reducător, vasul impresionează prin dimensiuni (diametru 37,5 cm, înălțime 34,5 cm) și prin decorul său cu proeminențe conice și caneluri fine. Suprafața exterioară a fost lustruită, iar interiorul netezit, conferind obiectului un aspect rafinat pentru perioada sa, datată în jurul anilor 1250–1100 î.Hr., precizează Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, pe pagina de Facebook a instituției.

Această ceramică aparține grupului cultural Susani, specific Epocii Bronzului târziu din spațiul transilvănean, și reprezintă o dovadă a creativității și măiestriei comunităților preistorice.

Lucrări de refacere a Planșeului Unirii (© Facebook / Primaria Sectorului 4)
📁 Istorie Urbană
Elemente de construcție anterioară, descoperite în timpul lucrărilor de a Planșeului Unirii
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
📁 Istoria unui tablou
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
Brățara de aur furată din Muzeul Egiptean din Cairo (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
📁 Egiptul Antic
O brățară de aur egipteană, veche de 3.000 de ani, furată dintr-un muzeu și topită
Turnul Eiffel (foto: Pixabay)
📁 Muzee
Aur în valoare de 600.000 de euro, furat dintr-un muzeu din Paris
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul copiilor care au crescut în sălbăticie
Cele mai vechi mumii din lume, descoperite în sud-estul Asiei (© Proceedings of the National Academy of Sciences)
📁 Preistorie
Cele mai vechi mumii din lume, descoperite în sud-estul Asiei
Lucrări de înlocuire a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
📁 Patrimoniu
Lucrări de înlocuire a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Mark 7 nuclear bomb at USAF Museum jpg
📁 Războiul Rece
Cum s-a ajuns la dezvoltarea arsenalelor nucleare și cu ce folos