Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj (foto: Facebook)

Patru brățări din aur, cu o vechime de 3.300 de ani, descoperite într-o pădure din Gorj

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 3 decembrie 2025

Patru brățări din aur, cu o vechime de aproximativ 3.300 de ani, au fost descoperite recent într-o pădure din județul Gorj cu ajutorul unui detector de metale.

Brățările au fost descoperite de George Ștefan Andreescu, din Târgu Jiu. Bărbatul în vârstă de 42 de ani și-a descoperit în 2018 o nouă pasiune: detectarea, pe care o practică de câte ori îi permite timpul.

„Este o descoperire întâmplătoare, la care nu mă așteptam și nu cred că visam vreodată să găsesc, am ieșit la o plimbare într-o pădure, iar după două - trei ore de colindat fără niciun semnal, la un moment dat am primit un semnal la detector, nici nu eram foarte convins dacă să sap sau nu, dar până la urmă, dacă tot nu săpasem deloc în acea zi, m-am hotărât să sap. Am fost foarte uimit de ceea ce am găsit, după prima piesă pe care am găsit-o am mai găsit alte trei piese, aproximativ cam în același loc. Este vorba despre piese din aur, le-am predat conform legii, iar după o discuție purtată cu directorul Muzeului Județean, în primă fază mi s-a transmis că sunt piese din aur cu o vechime de peste 3.000 de ani. Așteptăm evaluarea. (...) Colegii care erau cu mine m-au felicitat, au spus că sunt mândri de mine și de faptul că unul dintre colegii lor a făcut această descoperire”, a declarat, pentru Agerpres, George Ștefan Andreescu.

Cele patru brățări au o greutate de aproximativ 36 de grame și au fost depuse la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

