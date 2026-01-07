A fost descoperit ultimul strămoș comun al oamenilor moderni și al neanderthalienilor?

Descoperirea unor fosile vechi de 773.000 de ani într-o peșteră din Maroc transformă harta geografică a originilor umane, plasând originea oamenilor moderni în nord-vestul Africii, potrivit unui nou studiu.

În cercetarea publicată în revista Nature, o echipă de cercetători marocani și francezi a detaliat analiza unui număr mic de oase despre care consideră că reprezintă ultimul strămoș comun al oamenilor moderni (Homo sapiens), al neanderthalienilor și al oamenilor de Denisova, informează Live Science.

Cercetătorii au descoperit fosilele într-o peșteră numită Grotte à Hominidés (Peștera Hominizilor), aflată în situl Thomas Quarry I din Casablanca, Maroc. Oasele constau în trei mandibule inferioare parțiale, mai multe vertebre și numeroși dinți individuali, toate prezentând unele caracteristici ale lui Homo erectus, dar având și trăsături distincte față de acest strămoș uman.

În plus, la fața locului au fost găsite numeroase unelte din piatră, iar un os de picior sugerează că hienele ar fi putut să se fi hrănit cu acești hominizi. Prin testarea proprietăților magnetice a 180 de mostre de sedimente din jurul fosilelor, cercetătorii au constatat că succesiunea acestora include inversarea câmpului magnetic Matuyama–Brunhes, un eveniment geologic care a avut loc în urmă cu 773.000 de ani.

Noua descoperire umple un gol major din registrul fosil al hominizilor africani dintre acum 1 milion și 600.000 de ani, a declarat pentru Live Science, într-un e-mail, coautorul studiului Jean-Jacques Hublin, paleoantropolog la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționistă din Leipzig, Germania. Dovezile genetice au sugerat că, în acest interval de timp, ultimul strămoș comun al oamenilor moderni, neanderthalienilor și oamenilor de Denisova trăia în Africa.

Hublin și colegii săi consideră că fosilele de la Thomas Quarry sunt, până în prezent, cei mai buni candidați pentru „rădăcina” arborelui ancestral care a dus la specia noastră și la rudele noastre arhaice.

Deși primele capitole ale evoluției umane s-au desfășurat în Africa de Est și de Sud, ultimul milion de ani ai evoluției noastre sunt complicați de tendința strămoșilor noștri de a migra pe întreg teritoriul Africii și al Eurasiei.

După ce Homo erectus a evoluat în Africa în urmă cu aproximativ 2 milioane de ani, unele grupuri s-au răspândit spre est, ajungând până în Oceania. Altele însă au rămas pe loc, au evoluat în continuare și s-au extins spre nord, ajungând în Europa în urmă cu aproximativ 800.000 de ani, unde grupurile din Spania sunt cunoscute sub numele de Homo antecessor și sunt considerați cei mai probabili strămoși direcți ai neanderthalienilor.

Fosilele marocane analizate recent datează din aproximativ aceeași perioadă ca Homo antecessor și împărtășesc unele dintre trăsăturile distinctive ale acestuia, ceea ce „ar putea reflecta conexiuni intermitente peste Strâmtoarea Gibraltar, care merită investigate mai departe”, a spus Hublin. Totuși, fosilele de la Thomas Quarry sunt distincte atât de Homo erectus, cât și de Homo antecessor.

„Acest lucru susține o origine africană profundă pentru Homo sapiens și contrazice scenariile unei origini eurasiatice”, a afirmat Hublin.

Este nevoie de mai multă muncă asupra registrului fosil excepțional de bogat al Africii de Nord pentru a extinde înțelegerea originilor umane, care se bazează în mare parte pe Africa de Est și de Sud, a spus Hublin, mai ales că cele mai clare dovezi timpurii ale lui Homo sapiens provin din situl Jebel Irhoud din Maroc, vechi de 300.000 de ani.

„Deși nu putem susține că apariția liniei care a dus la Homo sapiens a avut loc exclusiv în Africa de Nord, fosilele [noi] din Maroc sugerează cu tărie că populații apropiate de momentul divergenței dintre linia Homo sapiens și cele care au dus la neanderthalieni și denisovani erau prezente acolo la acel moment”, a spus Hublin.

Foto sus: O serie de maxilare inferioare din Africa de Nord demonstrează variații între fosilele de hominizi. Maxilarul din dreapta sus provine din situl Thomas Quarry I din Maroc, datat recent în urmă cu 773.000 de ani. Cel din stânga sus este Tighennif 3 din Algeria, de acum aproximativ 700.000 de ani, maxilarul din stânga jos este de la un Homo sapiens de la Jebel Irhoud din Maroc, datat în urmă cu 300.000 de ani, iar maxilarul din dreapta jos este de la un om modern recent (© Philipp Gunz / Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționară)

