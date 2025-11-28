Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie

Turcia a anunțat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul țării și care oferă noi informații despre o zonă considerată drept martora tranziției umanității de la vânători-culegători la societăți sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters.

Pe un platou cu vedere la câmpiile fertile ale zonei denumite adesea „leagănul civilizației”, situl Gobeklitepe, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, și situl Karahantepe, aflat în apropiere, transformă imaginea arheologilor despre preistorie, informează Agerpres.

Aproximativ 30 de artefacte au fost dezvăluite miercuri, care au inclus statui în formă de om sau de animal, figurine, vase, farfurii, coliere și mărgele, inclusiv una cu formă umană.

„Ceea ce face aceste situri arheologice unice este modul în care ele ne remodelează cunoștințele despre istoria neolitică, precum și despre tranziția la viața sedentară”, a declarat pentru Reuters ministrul Culturii și Turismului din Turcia, Mehmet Nuri Ersoy.

Oficialul a afirmat că siturile, pe care Turcia le-a denumit proiectul „Movile de piatră”, arată că umanitatea avea un nivel de conștiințe mult mai avansat în ceea ce privește credințele, ritualurile, organizarea socială și producția culturală decât se crezuse anterior.

Proiectul condus de minister cuprinde 12 situri neolitice ale comunităților sedentare din Sanliurfa, datând din 9.500 î.Hr., Gobeklitepe și Karahantepe având cele mai vechi structuri din lume utilizate pentru ritualuri de adunare și reprezentații.

→ Imaginea 1/5: Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)

