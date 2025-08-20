Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Săpăturile arheologice la nord de localitatea Ordășei, în Republica Moldova (© Agenția Națională Arheologică)

Mormânt dublu sarmatic din secolul I d.Hr., descoperit de arheologi în Republica Moldova

📁 Antichitate
🗓️ 20 august 2025

19 morminte datând din diferite epoci istorice, printre care și un mormânt dublu sarmatic din secolul I d.Hr., au fost descoperite de un grup de arheologi din Republica Moldova și Cehia din Republica Moldova, în urma săpăturilor arheologice efectuate, în toamna anului 2024, la o movilă funerară situată la nord de localitatea Ordășei.

Tumulul a fost edificat în perioada timpurie a epocii bronzului, deasupra unui mormânt al culturii Iamnaia, acoperit cu plăci de piatră. Dintre acestea, se remarcă una cu trăsături antropomorfe, reprezentând stilizat figura umană. În etape ulterioare, în tumul au fost amenajate și alte morminte din epoca bronzului, utilizându-se, în mod similar, plăci de calcar, informează  Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

După o perioadă îndelungată, în primele secole ale erei noastre, în tumul au fost realizate trei morminte aparținând culturii sarmaților. Aceste complexe funerare s-au remarcat printr-un inventar bogat, care includea vase ceramice, diverse piese de port și podoabă, precum și un pumnal din fier. Cel mai târziu complex funerar din acest tumul se atribuie turanicilor migratori medievali.

„Descoperirile arheologice înregistrate la Ordășei furnizează date importante despre istoria veche a regiunii, iar artefactele recuperate vor îmbogăți colecțiile muzeelor din Republica Moldova. Astfel, datorită implicării exemplare a instituțiilor partenere în realizarea proiectului, cunoașterea culturii materiale și a vieții spirituale ale comunităților umane care s-au perindat în valea râului Răut, în diferite perioade istorice, devine mai bine fundamentată”, adaugă Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova.

Săpăturile arheologice au fost realizate de Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, în parteneriat cu Archeologické centrum Olomouc din Cehia și Institutul Patrimoniului Cultural din Republica Moldova de la Chișinău.

Foto sus: © Agenția Națională Arheologică

