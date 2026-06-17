Scheletul unui bărbat cu craniul zdrobit, descoperit de arheologi într-un cuptor vechi de 5.000 de ani

Arheologii din Germania au descoperit o înmormântare neobișnuită a unui bărbat rănit, care a fost aruncat într-un cuptor abandonat în urmă cu aproape 5.000 de ani. Deoarece arheologii nu găsesc de obicei artefacte sau oase în gropile de cuptor, ei suspectează că bărbatul ar fi putut fi victima unui sacrificiu uman.

În timp ce muncitorii construiau o linie electrică în apropierea satului Gerstewitz, din centrul Germaniei, arheologii au descoperit un mormânt aparținând culturii Corded Ware, potrivit unui comunicat al Oficiul de Stat pentru Managementul Patrimoniului și Arheologie Saxonia-Anhalt.

Cultura Corded Ware, numită astfel după impresiunile distinctive asemănătoare unor șnururi întâlnite pe ceramica sa, s-a răspândit în Europa de Nord între Neoliticul târziu și Epoca Bronzului, aproximativ între anii 2900 și 2050 î.Hr. Mormintele oamenilor acestei culturi urmează de regulă un tipar strict: bărbații erau îngropați pe partea dreaptă, femeile pe partea stângă, iar toți erau așezați în poziție ghemuită, cu fața spre sud. Totuși, uneori apar și abateri de la acest model.

Mormântul recent excavat la Gerstewitz a scos la iveală scheletul unui bărbat care avea aproximativ 25 de ani în momentul morții. El fusese îngropat în poziție ghemuită, orientat spre sud, însă, în loc să fie depus într-un mormânt obișnuit sau sub o movilă funerară, a fost găsit într-o groapă de cuptor.

Această groapă, practic o cavitate săpată în pământ, conținea dovezi că fusese folosită în trecut pentru arderea unor materiale, precum lemnul sau alimentele, ori pentru coacerea obiectelor din lut. În plus, craniul bărbatului prezenta urme de traumatisme.

Experții au propus trei explicații posibile pentru această înmormântare neobișnuită. Leziunea craniană ar fi putut fi rezultatul unui act de violență, ceea ce ar însemna că bărbatul a fost ucis. O altă posibilitate este ca el să fi murit într-o bătălie uitată de istorie. A treia ipoteză este că a fost depus în groapa cuptorului ca parte a unui sacrificiu uman.

Potrivit arheologului Oliver Dietrich, de la Oficiul pentru Patrimoniu și Arheologie din Saxonia-Anhalt, în cazuri rare, gropile de cuptor asociate culturii Corded Ware conțin oase de vaci sau câini, considerate ofrande sacrificate unor divinități necunoscute. Deși este posibil ca acest bărbat să fi fost un sacrificiu uman, Dietrich a precizat că analizele de laborator viitoare ar trebui să ofere mai multe informații despre mormânt și despre persoana îngropată acolo.

Aceasta nu este prima descoperire de acest tip la Gerstewitz. Anul trecut, arheologii au identificat 12 gropi înconjurate de un șanț asemănător unui șanț de apărare. Aceste gropi conțineau oase de câini, cranii umane și vase ceramice întregi și fuseseră sigilate cu dărâmăturile unor case incendiate. De asemenea, a fost descoperit un alt schelet uman îngropat într-o groapă provenită dintr-un cuptor reutilizat. Aceste descoperiri au fost însă atribuite culturii Salzmünde (3400–3050 î.Hr.), care a precedat cultura Corded Ware.

Foto sus: Scheletul descoperit într-o groapă de cuptor lângă Gerstewitz, districtul Burgenland, Saxonia-Anhalt (© Christian Pabst / State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhalt)

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