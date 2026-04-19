Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
O reconstrucție artistică a dublei înmormântări anglo-saxone ( © Neil Max Emmanuel / Time Team)

O înmormântare neobișnuită de acum 1.400 de ani: O soră care își ține în brațe fratele mai mic

📁 Istorie Medievală Universală
Autor: Redacția
🗓️ 19 aprilie 2026

Doi copii anglo-saxoni îngropați împreună acum 1.400 de ani erau frate și soră, arată o analiză a ADN-ului scheletelor, o legătură familială confirmată, rar întâlnită în mormintele anglo-saxone.

Cei doi ar fi putut muri în același timp din cauza unei boli cu evoluție rapidă, potrivit unui comunicat al emisiunii britanice de arheologie Time Team.

Arheologii au descoperit inițial această înmormântare dublă într-un cimitir anglo-saxon din Cherington, un sat din sud-vestul Angliei, în septembrie 2024. În mormânt, cercetătorii au găsit scheletul unui băiat de 7 sau 8 ani, ținând o sabie de fier, și scheletul unei adolescente îngropate cu un colier și o cutie, respectiv un obiect metalic cilindric care ar fi putut conține ață și material textil. Mormântul datează din a doua jumătate a secolului al VII-lea.

Însă analiza ADN a scheletelor a fost finalizată recent de oameni de știință de la Institutul Francis Crick din Londra. Rezultatele au fost anunțate în episodul din 14 aprilie al podcastului Time Team.

ADN-ul a confirmat „că avem un băiat și o fată tânără”, a declarat Jacqueline McKinley, osteoarheolog la Wessex Archaeology, care a participat la cercetarea arheologică.

„Dar acum știu care este relația dintre ei — erau frate și soră”, a precizat cercetătoarea.

Mormântul a fost descoperit în septembrie 2024 ( © Harvey Mills / Time Team)
Mormântul a fost descoperit în septembrie 2024 ( © Harvey Mills / Time Team)

Cei doi par să fi fost îngropați în același mormânt, în același timp. Sora mai mare era întoarsă către fratele ei mai mic și a fost găsită la un nivel ușor mai ridicat, ceea ce sugerează că fusese sprijinită pe perne care între timp s-au dezintegrat. Este „o poziție foarte sugestivă”, a spus McKinley, adăugând că „acesta este un indiciu al rolului pe care îl avea înainte ca el să moară. Era cineva care avea grijă de el, îl proteja”.

Deoarece cei doi au murit în același timp, McKinley suspectează că o boală infecțioasă cu evoluție rapidă ar fi putut fi cauza. Totuși, nu este clar cum au murit exact.

Analize ADN suplimentare ar putea clarifica dacă un agent patogen a fost responsabil pentru moartea lor. Însă McKinley a subliniat că multe bacterii care provoacă afecțiuni grave nu lasă în urmă ADN detectabil, ceea ce limitează posibilitatea de a confirma cauza decesului.

Descoperirea unor frați într-un mormânt anglo-saxon „deschide o perspectivă cu totul nouă”, a declarat Helen Geake, arheolog Time Team și specialist în perioada anglo-saxonă.

„Imediat te gândești la familia lor extinsă și la cât de cumplită trebuie să fi fost tragedia de a pierde doi copii în același timp”, a adăugat Geake.

Foto sus: O reconstrucție artistică a dublei înmormântări anglo-saxone ( © Neil Max Emmanuel / Time Team)

