Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Groapă comună din al Doilea Război Mondial, descoperită într-o carieră din Polonia (© POMOST)

Groapă comună din al Doilea Război Mondial, cu 14 soldați germani, descoperită într-o carieră din Polonia

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Redacția
🗓️ 6 iunie 2026

O groapă comună, care conține rămășițele a 14 soldați germani, a fost descoperită în apropierea satului Bolemin, în vestul Poloniei, în timpul unor lucrări de excavare desfășurate într-o carieră.

Mormântul a fost descoperit pe 26 mai, când un muncitor a observat oase și încălțăminte militară aflate aproape de suprafață în timp ce manevra un încărcător frontal. Acesta a raportat descoperirea poliției, declanșând o investigație legală coordonată de Parchetul Districtual din Gorzów Wielkopolski, informează Archaeology News.

Arheologi și specialiști în exhumări au examinat situl și au confirmat existența unui mormânt de război aflat la mică adâncime. Potrivit cercetătorilor, nu există nicio mențiune anterioară a acestei înmormântări în sursele de arhivă, ceea ce face ca situl să reprezinte o descoperire neașteptată în istoria celui de-al Doilea Război Mondial din regiune.

Lucrările de excavare au scos la iveală mai multe artefacte asociate soldaților decedați. Printre acestea s-a aflat o plăcuță militară de identificare intactă, care ar putea permite cercetătorilor să stabilească identitatea a cel puțin uneia dintre persoane. Anchetatorii au documentat, de asemenea, un obiect pe care apare numele „Dechriste”, un indiciu care ar putea sprijini eforturile de identificare aflate în desfășurare.

Groapa comună datează cel mai probabil din faza finală a celui de-al Doilea Război Mondial, când luptele intense au ajuns în zonă în timpul înaintării sovietice către Germania. Vestul Poloniei a fost scena unor ample mișcări militare în ultimele luni ale conflictului, lăsând în urmă locuri de înmormântare care, în unele cazuri, nu au fost niciodată înregistrate oficial.

Cercetătorii au subliniat că schimbările rapide ale peisajului local reprezintă o altă componentă importantă a acestei povești. Deceniile de exploatare a carierei și de extracție a materiilor prime pentru producția de silicați au remodelat fostele pajiști și terenuri deschise, transformând unele zone în rezervoare de apă. Astfel de activități industriale pot scoate la iveală rămășițe uitate din timpul războiului, dar pot și pune în pericol situri arheologice și istorice înainte ca acestea să fie documentate.

Rămășițele și artefactele recuperate la Bolemin sunt în prezent analizate, în timp ce specialiștii încearcă să identifice soldații și să reconstruiască circumstanțele în care aceștia au fost înhumați.

Foto sus: Groapă comună din al Doilea Război Mondial, descoperită într-o carieră din Polonia (© POMOST)

Mai multe pentru tine...
O parte din muniția descoperită de arheologii slovaci (© Pavol Škorvánek / The Slovak Spectator)
Depozit de muniție germană din al Doilea Război Mondial, descoperit în Slovacia
Dictatorul nazist Adolf Hitler preia un apel telefonic la Wolfsschlucht I, sediul său central din Bruly-de-Pesche, în timpul campaniei din vest, mai-iunie 1940 (© Getty Images)
Ordinul lui Hitler de oprire a înaintării spre Dunkerque
Evacuarea forţelor aliate de pe plajele din Dunkerque (© Getty Images)
Miracolul de la Dunkerque: Cum au ratat germanii șansa de a provoca o înfrângere decisivă Marii Britanii
Ruinele de la Mohenjo-daro (© Saqib Qayyum / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
O poveste diferită: Orașul vechi de peste 4.000 de ani care a sfidat „regulile” istoriei
Castelul Corvinilor de 1 Decembrie Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Descoperirea care dovedește o legendă în legătură cu fântâna Castelului Corvinilor / FOTO
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
Rămășițe ale unui pod roman, descoperite în albia râului Meuse (© Stichting Expeditie Over de Maas en Rozemarijn Buitenhuis / Provincie Gelderland)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Rămășițe ale unui pod roman, descoperite în albia râului Meuse
În jurul anului 3100 î.Hr., mormântul megalitic de la Sorsum a fost folosit de comunitățile agricole locale (© Susanne Beyer, Inst. UFG/Uni Kiel)
📁 Preistorie
Analiza ADN-ului antic dezvăluie cum s-a răspândit arhitectura megalitică în Europa
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
📁 Preistorie
Diversitatea primilor neanderthalieni din Europa, dezvăluită de fosile vechi de 250.000 de ani
Ruinele fortăreței Rumkale, pe malurile Eufratului, în provincia Gaziantep din Turcia (© Carole Raddato / Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Originile misterioase ale fluviului Eufrat, descoperite de oamenii de știință
Fotografie din Caietele „Gheorghe Cernea” (© Muzeul de Etnografie Brașov)
📁 Muzeele României
De ce sărbătorim Ziua Învățătorului la data de 5 iunie?