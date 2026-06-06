Groapă comună din al Doilea Război Mondial, cu 14 soldați germani, descoperită într-o carieră din Polonia

O groapă comună, care conține rămășițele a 14 soldați germani, a fost descoperită în apropierea satului Bolemin, în vestul Poloniei, în timpul unor lucrări de excavare desfășurate într-o carieră.

Mormântul a fost descoperit pe 26 mai, când un muncitor a observat oase și încălțăminte militară aflate aproape de suprafață în timp ce manevra un încărcător frontal. Acesta a raportat descoperirea poliției, declanșând o investigație legală coordonată de Parchetul Districtual din Gorzów Wielkopolski, informează Archaeology News.

Arheologi și specialiști în exhumări au examinat situl și au confirmat existența unui mormânt de război aflat la mică adâncime. Potrivit cercetătorilor, nu există nicio mențiune anterioară a acestei înmormântări în sursele de arhivă, ceea ce face ca situl să reprezinte o descoperire neașteptată în istoria celui de-al Doilea Război Mondial din regiune.

Lucrările de excavare au scos la iveală mai multe artefacte asociate soldaților decedați. Printre acestea s-a aflat o plăcuță militară de identificare intactă, care ar putea permite cercetătorilor să stabilească identitatea a cel puțin uneia dintre persoane. Anchetatorii au documentat, de asemenea, un obiect pe care apare numele „Dechriste”, un indiciu care ar putea sprijini eforturile de identificare aflate în desfășurare.

Groapa comună datează cel mai probabil din faza finală a celui de-al Doilea Război Mondial, când luptele intense au ajuns în zonă în timpul înaintării sovietice către Germania. Vestul Poloniei a fost scena unor ample mișcări militare în ultimele luni ale conflictului, lăsând în urmă locuri de înmormântare care, în unele cazuri, nu au fost niciodată înregistrate oficial.

Cercetătorii au subliniat că schimbările rapide ale peisajului local reprezintă o altă componentă importantă a acestei povești. Deceniile de exploatare a carierei și de extracție a materiilor prime pentru producția de silicați au remodelat fostele pajiști și terenuri deschise, transformând unele zone în rezervoare de apă. Astfel de activități industriale pot scoate la iveală rămășițe uitate din timpul războiului, dar pot și pune în pericol situri arheologice și istorice înainte ca acestea să fie documentate.

Rămășițele și artefactele recuperate la Bolemin sunt în prezent analizate, în timp ce specialiștii încearcă să identifice soldații și să reconstruiască circumstanțele în care aceștia au fost înhumați.

Foto sus: Groapă comună din al Doilea Război Mondial, descoperită într-o carieră din Polonia (© POMOST)

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