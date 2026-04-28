Depozit de muniție germană din al Doilea Război Mondial, descoperit în Slovacia

Arheologii au descoperit ceea ce se crede a fi cel mai mare depozit cunoscut de muniție din al Doilea Război Mondial de acest tip din Slovacia, ascuns în dealurile împădurite de la periferia Bratislavei.

Descoperirea a fost făcută anul trecut într-o zonă montană din Carpații Mici, în urma unor raportări repetate ale drumeților care au dat peste obiecte suspecte. Cercetătorii au păstrat secretă locația exactă pentru a preveni căutările ilegale de comori, potrivit publicației My Trnava, afiliată The Slovak Spectator.

Potrivit arheologului Matúš Sládok, descoperirile includ un număr mare de artefacte militare, în special mine antipersonal cunoscute sub numele de Stockmine 43, uneori denumite „mine de beton”.

„Pe baza compoziției descoperirilor, a terenului și a distribuției acestora, am putut determina că acesta a fost un depozit de muniție folosit de forțele germane care apărau Bratislava la sfârșitul războiului”, a declarat arheologul, conform The Slovak Spectator.

Cercetătorii cred că situl ar fi putut conține inițial câteva mii de elemente de muniție.

Parte a unei linii defensive mai ample

Depozitul făcea parte dintr-un sistem defensiv mai larg cunoscut sub numele de „Fortăreața Bratislava”, care era integrat într-o linie de fortificații ce se întindea din Slovenia de astăzi până în nordul Slovaciei și la granița cu Polonia. Construcția a început la sfârșitul anului 1944 și a implicat muncă forțată, inclusiv civili și prizonieri.

Experții spun că depozitul a fost probabil distrus de forțele germane aflate în retragere, pe măsură ce trupele sovietice avansau. În perioada postbelică, muniția rămasă activă în zonă a fost eliminată sistematic.

Arme improvizate ale unui efort de război în declin

Stockmine 43 reflectă constrângerile cu care se confrunta Germania nazistă în etapele finale ale războiului. Pe măsură ce materiile prime deveneau tot mai rare, inginerii au înlocuit mare parte din carcasa metalică cu beton pentru a conserva resursele.

„După 1942, Germania s-a confruntat cu penurii tot mai mari de materii prime, ceea ce a împins dezvoltarea munițiilor către alternative mai ieftine și mai ușor disponibile”, a declarat Tomáš Tkáčik, cercetător în istorie militară în cadrul organizației slovace OZ Bunkre.

Deși mai puțin eficiente decât modelele anterioare, minele puteau totuși provoca răni fatale pe o rază de câțiva metri, iar fragmentele puteau răni persoane la distanțe mai mari.

Variante ale acestui tip de proiect nu au dispărut după război. Variante ale minei de beton au fost ulterior produse în mai multe țări, inclusiv în Cehoslovacia, unde o versiune cunoscută sub numele de PP-Mi-Sb a fost introdusă în uz.

Foto sus: O parte din muniția descoperită de arheologii slovaci (© Pavol Škorvánek / The Slovak Spectator)

Mai multe pentru tine...