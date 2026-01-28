Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Bijuterii descoperite în necropola de la Varna, expuse la Muzeul de Arheologie din Varna (© Wikimedia Commons)

Aurul de la Varna: Primele bijuterii din aur ale omenirii, descoperite într-un cimitir antic

📁 Antichitate
Autor: Redacția

În toamna anului 1972, muncitori din orașul bulgar Varna au dat accidental peste un cimitir antic plin de comori. Locul de înmormântare conținea peste 3.000 de obiecte din aur, datate între anii 4600 și 4300 î.Hr., ceea ce le face cele mai vechi obiecte din aur cunoscute din lume.

De-a lungul a 20 de ani de săpături, arheologii au recuperat obiecte din aur din 62 dintre cele aproximativ 300 de morminte ale cimitirului de la Varna. Însă o treime din toate descoperirile de aur proveneau dintr-un singur mormânt, Mormântul 43, care conținea și scheletul unui bărbat ce avea peste 60 de ani la momentul morții sale, eveniment care s-a petrecut cu aproape șase milenii în urmă, scrie Live Science.

Bărbatul din Mormântul 43, care ar fi putut fi un meșteșugar specializat în prelucrarea metalelor, a fost înmormântat cu o varietate de artefacte din aur, inclusiv coliere din aur cu mărgele, brățări, cercei și pandantive; mici discuri de aur care fuseseră cândva atașate de hainele sale; un topor cu mânerul învelit în aur; precum și o teacă din aur pentru penis.

În total, arheologii au descoperit peste 6 kilograme de aur în cimitirul de la Varna. Având o vechime de până la 6.600 de ani, acest tezaur reprezintă cea mai veche dovadă a prelucrării aurului de către oameni oriunde în lume. O mărgea minusculă din aur descoperită în 2016 la Tell Yunatsite, un alt sit din sudul Bulgariei, ar putea fi cu un secol mai veche, însă această datare nu a fost confirmată.

Arheologii nu știu încă de ce prelucrarea aurului a fost inventată în Balcani acum mai bine de șase milenii, în timpul Epocii Cuprului (aproximativ 4500–3000 î.Hr.), deși acest lucru ar putea fi legat de o serie de inovații în minerit, metalurgie și comerț pe distanțe lungi care au avut loc în această perioadă, potrivit Muzeului de Arheologie din Varna, care adăpostește colecția de aur.

„Cimitirul de la Varna ilustrează etapa timpurie a apariției unei societăți stratificate pe clase, un prototip al structurii sociale și politice. Ca atribute care desemnau statutul social al proprietarilor lor, obiectele din aur erau sacre și simbolice, mai degrabă decât indicatori ai bogăției”, afirmă reprezentanții Muzeului de Arheologie din Varna.

Puținii oameni înmormântați în cimitirul de la Varna cu cantități extraordinare de aur, precum bărbatul din Mormântul 43, au fost probabil liderii societății, potrivit muzeului, ceea ce face ca Varna să fie una dintre cele mai timpurii civilizații din lume.

Mormântul 43 din necropola de la Varna (© Wikimedia Commons)
Mormântul 43 din necropola de la Varna (© Wikimedia Commons)

În perioada 23 octombrie 2025 – 29 martie 2026, Muzeul Municipiului București găzduiește la Palatul Suțu expoziția „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, în cadrul căreia sunt prezentate pentru prima dată în România obiecte din Muzeul Regional de Istorie din Varna, inclusiv din celebra necropolă Varna I, al cărei inventar a fost expus în numeroase muzee prestigioase din lume. Aproape toate piesele selectate fac parte din expoziția permanentă a Muzeului din Varna, unele nefiind niciodată deplasate, altele doar cu ocazii rare – precum complexul din necropola Varna II, care conține cel mai vechi aur prelucrat din lume.

Foto sus: Bijuterii descoperite în necropola de la Varna, expuse la Muzeul de Arheologie din Varna (© Wikimedia Commons)

