Memoria înaintașilor, conservată în aur străvechi

Știți unde puteți vedea cele mai vechi obiecte de aur prelucrat din lume? La București, în cadrul expoziției „Călătoria în lumea de dincolo. Ritualuri funerare din vremuri străvechi în regiunea Varna”, deschisă la Palatul Suțu până pe 29 martie 2026.

Cele 6000 de artefacte (vase, arme, unelte, podoabe și obiecte de cult) de la Muzeul Regional de Istorie din Varna, Bulgaria prezintă schimbările în abordări și practici funerare din zona orașului Varna pe o distanță de timp de aproximativ șase milenii, începând cu perioada calcoliticului (Epoca Cuprului) și ajungând până în Evul Mediu. Ca să vă dați seama când de departe ne ducem pe scara istoriei, unei obiecte găsite la Varna au fost create în mileniul al V-lea î.Hr., în timp ce piramidele de la Giza, de exemplu, datează din mileniul al III-lea î.Hr.

„Au fost aduse la București inventarele mai multor morminte din necropolele calcolitice de la Varna, dintre care cel mai spectaculos, în opinia mea, este un mormânt simbolic, adică fără trup, care este impresionant prin numărul și diversitatea obiectelor din aur și nu numai. Chiar dacă aurul este materialul sclipitor care ne ia ochii în această expoziție, din aceeași perioadă o să vedeți obiecte la fel de deosebite, cu un caracter exotic, cum ar fi podoabe din scoici mediteraneene, din cărbune sau malahit, vase ceramice impresionante prin construcție și decor, unice pentru zona aceasta a Europei”, a declarat Vasile Opriș, unul dintre curatorii expoziției.

După artefactele din civilizația calcolitică, dispărută subit, expoziția prezintă obiecte din mileniul următor, când au apărut primele mormite de tip tumul, surprinzătoare prin dimensiunile lor.

Încă un arc peste timp și vizitatorii ajung să admire artefacte de la începutul mileniului I î.Hr., când apar civilizații ceva mai cunoscute nouă, cea tracă, despre care avem primele surse scrise (Herodot), apoi cea greacă și romană.

În ultima sală a expoziției se poate vedea transformarea riturilor funerare, odată cu impunerea treptată a creștinismului.

Varna și necropolele sale

Regiunea Varna este renumită pentru celei trei necropole calcolitice, datând de la jumătatea mileniului al V-lea î.Hr.:

Varna I, descoperită în 1972, include peste 290 de morminte. Aici au fost identificate peste 3000 de obiecte din aur, adică aproape 6 kg de aur prelucrat; Varna II, identificată în 1976, este mai veche decât prima, dar și mai restrânsă. Artefactele din aur descoperite aici reprezintă cele mai vechi dovezi ale prelucrării acestui metal din lume;

Varna II, identificată în 1976, este mai veche decât prima, dar și mai restrânsă. Artefactele din aur descoperite aici reprezintă cele mai vechi dovezi ale prelucrării acestui metal din lume; Varna III, situată în sudul orașului, a fost descoperită recent, prin cercetări reluate după 2017, confirmând apartenența la aceeași cultură eneolitică.

Cele trei situri formează unul dintre cele mai impresionante ansambluri funerare preistorice din Europa.

FOTO: Muzeul Municipiului București