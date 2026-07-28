Unul dintre cele mai fascinante episoade ale mitologiei grecești, ilustrat pe un vas vechi de 2600 de ani

Odiseea revine în atenția publicului odată cu noua ecranizare regizată de Christopher Nolan, iar acesta este un bun prilej să redescoperim unul dintre cele mai fascinante episoade ale mitologiei grecești și în patrimoniul Muzeului Municipiului București.

În colecția Maria și dr. George Severeanu se păstrează un skyphos corintic provenit din Insulele Ioniene și datat în perioada 600–575 î.Hr., notează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Vasul este decorat pe una dintre fețe cu o sirenă cu aripile desfăcute și capul întors spre stânga, unde este înfățișat un personaj masculin.

În mitologia greacă, sirenele erau ființe jumătate pasăre, jumătate femeie, capabile să ademenească marinarii spre moarte prin cântecul lor vrăjit. Romanii numeau insulele lor Sirenum scopuli, un loc descris ca fiind înfricoșător, înconjurat de rămășițele celor care nu reușiseră să reziste chemării lor.

Fiice ale zeului fluvial Achelous și ale unei muze, sirenele erau sortite să moară dacă cineva ar fi supraviețuit cântecului lor.

Atunci când Ulise și însoțitorii săi au trecut nevătămați pe lângă ele, după ce și-au astupat urechile cu ceară, iar eroul s-a legat de catarg pentru a putea asculta cântecul fără a-i cădea pradă, destinul sirenelor s-a împlinit.

Skyphosul face parte din producția ceramicii corintice, caracterizată prin lutul galben-deschis și decorul realizat în tehnica figurilor negre, îmbogățit prin incizii fine și accente de culoare.

Începând de la sfârșitul secolului al VIII-lea î.Hr., influențele Orientului Apropiat au determinat apariția stilului orientalizant, iar repertoriul decorativ s-a diversificat, incluzând animale, personaje mitologice, războinici, cavaleri, scene de vânătoare, banchete sau episoade din miturile lui Heracles.

În secolul al VI-lea î.Hr., vasele corintice erau exportate în întreaga Mediterană, atât în orașele grecești, cât și în regiunile aflate sub influență elenă. După mijlocul secolului, însă, ceramica ateniană începe să domine piața datorită calității sale remarcabile.

Muzeul George Severeanu

Poate că drumul lui Ulise a rămas în paginile Odiseei, dar poveștile lumii antice pot fi descoperite și astăzi, în patrimoniul Muzeului George Severeanu. Alte piese remarcabile din colecția Maria și dr. George Severeanu pot fi descoperite la Muzeul George Severeanu (Str. Henri Coandă nr. 26, București), deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00–18:00 (ultima intrare la 17:30).

Bilete:

• 20 lei – adulți

• 10 lei – elevi, studenți și pensionari

• Acces gratuit pentru copiii cu vârsta sub 7 ani.

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