Intervenție chirurgicală craniană, descoperită la un copil din Epoca Bronzului, decedat la vârsta de 5 ani

Craniul vechi de 4.000 de ani al unui copil din Epoca Bronzului, îngropat într-o regiune din Uzbekistan, poartă urme ale unei intervenții craniene cunoscute sub numele de trepanație. Aceasta reprezintă cea mai veche dovadă documentată a unei intervenții chirurgicale din Asia Centrală și unul dintre cele mai vechi exemple de chirurgie din întreaga Asie.

Craniul vechi de 4.000 de ani al unui copil din Epoca Bronzului, descoperit într-o regiune ce aparține Uzbekistanului din prezent, prezintă urmele celei mai vechi intervenții chirurgicale craniene din Asia Centrală și una dintre cele mai vechi astfel de proceduri din întreaga Asie.

Scheletul copilului, care a murit în jurul vârstei de 5 ani, a fost descoperit în luna aprilie. Corpul fusese îngropat într-un singur mormânt alături de corpul unui copil care a murit în jurul vârstei de 3 ani, conform unui comunicat al cercetătorilor din Italia și Uzbekistan, care a realizat descoperirea realizată în regiunea Bactria de Nord, lângă granița cu Afganistanul, informează Live Science.

Craniul copilului de 5 ani prezintă „semne clare de trepanare craniană” realizată cu unelte din piatră sau os, potrivit comunicatului. Trepanarea era efectuată în mod obișnuit în Antichitate, probabil pentru a trata boli precum epilepsia, migrenele sau problemele de comportament. Dar cercetătorii au observat că „granița dintre medicină și ritual” ar fi fost mult mai puțin definită la acea vreme decât este acum.

Săpăturile s-au concentrat pe situl așezării preistorice Djarkutan, iar cercetătorii au datat mormântul la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. La acea vreme, Djarkutan era un centru urban al civilizației Oxus, o cultură din Epoca Bronzului timpurie care a dominat Asia Centrală între anii 2500 și 1500 î.Hr. Proiectul în curs de desfășurare pentru investigarea sitului și a altor aspecte ale civilizației Oxus a început în 2024.

Arheologii numesc uneori civilizația Oxus drept Complexul Arheologic Bactria-Margiana sau BMAC. Aceasta era situată de-a lungul râurilor și în oazele din regiune și este renumită pentru economia sa agricolă avansată și bogata cultură materială. Se crede că dispariția civilizației Oxus a fost declanșată de schimbările climatice care au cauzat secarea unor râuri importante.

Deși dovezile trepanațiilor antice sunt relativ frecvente în unele locuri, faptul că această intervenție chirurgicală a fost efectuată asupra unui copil mic este neobișnuit, au spus cercetătorii.

„Djarkutan-ul continuă să ne surprind. O trepanare craniană efectuată pe un copil, acum patru mii de ani, în Asia Centrală, era de neconceput până ieri. Astăzi se află în datele noastre”, a declarat în comunicat Enrico Ascalone, arheolog la Universitatea din Salento, care a condus săpăturile.

Descoperirea ridică numeroase întrebări

„Cine ar fi putut practica o astfel de intervenție? Ce cunoștințe anatomice și chirurgicale presupunea o astfel de operație? Și de ce un copil de cinci ani?”, au scris cercetătorii în comunicat.

Arheologii speră să răspundă la aceste întrebări în cadrul investigațiilor ulterioare din lunile următoare.

Intervenție chirurgicală craniană, descoperită la un copil din Epoca Bronzului, decedat la vârsta de 5 ani (© Misiunea arheologică italiană în Uzbekistan)

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