Vernisajul expoziției „Ecologia Lânii – de la universul Mioriței și păstoritul tradițional la utilizări contemporane”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 6 aprilie 2026

Miercuri, 8 aprilie 2026, ora 17:30, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului va avea loc vernisajul expoziției „Ecologia Lânii – de la universul Mioriței și păstoritul tradițional la utilizări contemporane”.

Expoziția este organizată de Muzeul de Etnografie Brașov, în parteneriat cu Lavinia Ghimbășan -fondator Nalba Studio - și propune un dialog inedit între cercetarea etnografică și designul contemporan, având ca punct central lâna.

Conform unui comunicat al Muzeului de Etnografie Brașov, publicul va putea descoperi fragmente din istoria păstoritului din sud-estul Transilvaniei și modul în care prezența mocanilor a influențat dezvoltarea economică, socială și culturală a Brașovului încă din perioada medievală.

„Prin contribuția Nalba Studio și a creațiilor de design contemporan, semnate de Lavinia Ghimbășan și Artemiza Ichim (fondator „Ațe și Scoarțe”) aducem în prim-plan o problemă actuală: transformarea lânii într-un deșeu. În acest context, vizitatorii sunt invitați nu doar să observe, ci și să interacționeze direct cu lâna, redescoperindu-i potențialul și relevanța în societatea contemporană”, precizează sursa citată.

Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Centrul de Vizitare din Parcul Natural Vânători Neamț își dezvoltă expoziția interactivă
Vernisajul expoziției ,,Cetatea Neamț în presa vremii (1890–1950)”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum a fost prezentată Cetatea Neamț în presă de-a lungul deceniilor
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Cercetarea medicală românească: succese, eșecuri, incertitudini (1969–1989)”, o nouă conferință din seria „Colocviile CNSAS”
Coperta carte Elena Teodorini (© Centro Culturale Italo-Romeno di Milano)
📁 Carte
Volum omagial publicat la Milano despre prima soprană româncă pe scena Teatrului alla Scala
Obiect de lovire din fier de tip knuckle duster (foto: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș)
📁 Muzeele României
Obiect de lovire din fier de tip knuckle duster, exponatul săptămânii la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română