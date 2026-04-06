Miercuri, 8 aprilie 2026, ora 17:30, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului va avea loc vernisajul expoziției „Ecologia Lânii – de la universul Mioriței și păstoritul tradițional la utilizări contemporane”.

Expoziția este organizată de Muzeul de Etnografie Brașov, în parteneriat cu Lavinia Ghimbășan -fondator Nalba Studio - și propune un dialog inedit între cercetarea etnografică și designul contemporan, având ca punct central lâna.

Conform unui comunicat al Muzeului de Etnografie Brașov, publicul va putea descoperi fragmente din istoria păstoritului din sud-estul Transilvaniei și modul în care prezența mocanilor a influențat dezvoltarea economică, socială și culturală a Brașovului încă din perioada medievală.

„Prin contribuția Nalba Studio și a creațiilor de design contemporan, semnate de Lavinia Ghimbășan și Artemiza Ichim (fondator „Ațe și Scoarțe”) aducem în prim-plan o problemă actuală: transformarea lânii într-un deșeu. În acest context, vizitatorii sunt invitați nu doar să observe, ci și să interacționeze direct cu lâna, redescoperindu-i potențialul și relevanța în societatea contemporană”, precizează sursa citată.