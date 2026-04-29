Turneul Național de Educație Istorică dă startul noului sezon 2026

Povești captivante vor fi proiectate publicului chiar în locurile unde s-au desfășurat evenimente istorice, cum ar fi în Turnu Severin, unde romanii au traversat Dunărea în anul 105 d.Hr. sau pe dealurile de lângă celebrele temple de la Sarmizegetusa, zonă din care aceștia au exploatat prețiosul aur dacic.

Turneul Național de Educație Istorică revine în 2026 cu o nouă ediție de anvergură care aduce trecutul în fața publicului prin film, dialog și implicarea unor figuri proeminente din scena culturală și politică a României, făcând istoria captivantă, relevantă și accesibilă.

Evenimentul oficial de lansare a turneului a reunit invitați celebri: Marcel Iureș, Nicolae al României, Paul Ipate și criticul de film Irina-Margareta Nistor, alături de producătorul executiv John M. Florescu și de echipa de producție Chainsaw.

Adresată unei generații mai tinere, ediția 2026 a turneului include un portofoliu format din patru documentare premiate (Războiul Regelui, Maria: Inima României, Regele Mihai: Drumul Către Casă și Tovarășu’), episoade din seria Marcel Iureș Prezintă Enigmele României, dar și noi producții, precum Misterul Aurului Dacic, un film hibrid docu-reality avându-l în rolul principal pe actorul Paul Ipate. Documentarul dezleagă firele unor povești misterioase despre aurul din inima munților Apuseni, inclusiv cea a brățărilor dacice, dintre care una a fost recent recuperată și repatriată împreună cu Coiful de la Coțofenești. În ansamblul lor, aceste filme oferă o perspectivă asupra a două milenii de istorie românească și a unui secol de regalitate.

„Sunt un adevărat festin, sunt filmate superb și spun povești românești fascinante. Autentice și captivante, filmele vor încânta publicul, în special pe tinerii spectatori”, a declarat producătorul executiv John Florescu la conferința de presă susținută la Casa Fratelli.

John Florescu și directorul Turneului de Educație Istorică, Dan Drăghicescu, vor da startul primelor proiecții în Drobeta-Turnu Severin, unde în anul 105 d.Hr. armata lui Traian a traversat Dunărea pe podul construit de Apolodor din Damasc și pe poduri militare improvizate, pentru a cuceri teritoriul care astăzi este România.

„Maria: Inima României” va fi difuzat în SUA pentru a marca 100 de ani de când Regina Maria a întreprins vizita sa istorică de la o coastă la alta a Americii de Nord, în 1926 – vizită care a ținut prima pagină a ziarelor vremii.

În anii precedenți, Turneul Național de Educație Istorică a organizat proiecții în universități, mănăstiri, mall-uri, la o centrală nucleară, în subteran pentru mineri, în primării, cluburi civice, fabrici, academii militare, baze NATO, castele, în cinematografe și la festivaluri de film, în galerii de artă, parcuri de cartier, ambasade ale României, situri turistice, dar și în locuri din inima naturii.

Dan Drăghicescu, producător asociat la numeroasele producții Chainsaw, a declarat:

„Pot spune că există o sete reală de istorie în rândul tinerilori. Fie aici, fie în diaspora, sunt generații dornice să își redescopere propria istorie și am văzut acest lucru în ochii lor. Filmele sunt urmărite cu pasiune.”

Programul este în curs de planificare și va include un număr mare de localități. Turneul va debuta pe 7 mai cu proiecții la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Caravana turneului va ajunge apoi la Colegiul Național „Roman Vodă” și la Muzeul Casa Hogaș din Roman, unde documentarele vor putea fi vizionate cu sprijinul Primăriei Roman. Proiecțiile vor continua pe parcursul mai multor luni în București, Brașov, Sinaia, Constanța (în Cazinoul restaurat), Cluj, Alba Iulia, Oradea, Sibiu (Muzeul Brukenthal), Tecuci, Piatra Neamț, Bran, Victoria (Muzeul Badea Cârțan), Delta Dunării (Muzeul Ivan Patzaichin), Scornicești, Slatina, Balcic - Bulgaria (Muzeul Reginei Maria) și alte locuri ce urmează a fi confirmate.

Turneul Național de Educație Istorică 2026 va proiecta și alte documentare recent finalizate, cum este „Jockey Club Român – Tradiția continuă”, care a avut recent premiera în București și a fost foarte bine primit de public.

Accesibil tuturor grupelor de vârstă, turneul își propune să prezinte și să faciliteze înțelegerea istoriei României prin filme bogate în imagini de arhivă și mărturii validate de istorici recunoscuți internațional. Prin dezbateri la fața locului, cu invitați speciali și cu producătorii, organizatorii speră să stimuleze interesul pentru istorie și să arate cum trecutul are o corelație directă cu evenimentele globale actuale care afectează România.

Lansat de Chainsaw Film Productions în colaborare cu Asociația Radu R. Florescu, Turneul Național de Educație Istorică a devenit începând din 2019 un nume de referință în domeniul proiectelor educaționale alternative.

