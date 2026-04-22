De văzut în aprilie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Inspirată de Vivaldi

LA CINEMA

Veneția, începutul secolului al XVIII-lea. În spatele zidurilor unui orfelinat izolat pentru fete talentate, Ospedale della Pietà, trăiește Cecilia, o tânără violonistă cu un dar excepțional. Deși muzica îi dă glas sufletului, viața ei este strict controlată, iar singura ieșire pare o căsătorie aranjată. Totul se schimbă când la Pietà sosește un nou profesor: Antonio Vivaldi. Sub îndrumarea lui, Cecilia descoperă nu doar forța artei, ci și curajul de a-și înfrunta destinul și de a lupta pentru propria libertate.

Filmul Primavera îi are în distribuție pe Michele Riondino, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè, Tecla Insolia.

O poveste biblică

LA CINEMA

Filmul de animație David prezintă viața unui tânăr păstor din Betleem care pare, la început, un om obișnuit. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă. Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului.

Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci și o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dileme morale

LA CINEMA | DIN 17 APRILIE

Mariano De Santis este președintele Republicii italiene. Văduv, catolic, cu o fiică juristă, ca și el. La finalul mandatului său, apar ultimele obligații: să decidă cu privire la două cereri de grațiere delicate, adevărate dileme morale care se întrepătrund, într-un mod aparent complicat, cu viața sa privată.

Paolo Sorrentino semnează regia unuia dintre cele mai bune filme ale sale, spun cronicarii. Grațierea este „clar și complex, intim și public, înduioșător”. Din distribuție: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano.

Biografia lui Michael Jackson

LA CINEMA | DIN 24 APRILIE

Regizat de Antoine Fuqua, Michael spune povestea legendarului cântăreț Michael Jackson: începând cu faima din copilărie, când a fost vedeta trupei Jackson 5, trecând prin perioadele de abuz din partea tatălui său, Joe Jackson, apoi ajungând la hitul Thriller, achiziționarea Neverland Valley și, în final, moartea tragică și neașteptată din 25 iunie 2009.

Rolul cântărețului este interpretat chiar de nepotul său, Jaafar Jackson.

Aurul nazist

History Channel | lunea, la ora 21:00

Ultima vânătoare a aurului nazist îl urmărește pe istoricul britanic Guy Walters într-o călătorie extraordinară de 4.000 de kilometri prin Europa, în căutarea uneia dintre cele mai vechi legende istorice: comoara ascunsă de naziști.

Înarmat doar cu hărți de epocă, documente vechi și câteva unelte de bază pentru săpături, Guy lasă în urmă arhivele și pornește la drum într-un Land Rover, pentru a descoperi adevărul din spatele zvonurilor din război și al miturilor postbelice.

În intimitatea tiranilor

History Channel | joia, la ora 22:00

Viețile sexuale ale tiranilor dezvăluie lumile private ale unora dintre cei mai cunoscuți dictatori. În premieră, arhiva colorizată și animată este combinată cu perspectivele experților (istorici, psihologi și sociologi). Fiecare episod examinează jocurile de putere sexuală, obsesiile și abuzurile care au influențat regimurile acestor conducători și, uneori, soarta națiunilor.

Camerele sexuale secrete ale lui Muammar Gaddafi, apetitul nesățios al lui Fidel Castro, aventurile calculate și încărcate politic ale lui Joseph Goebbels, brutalitatea sexuală a lui Saddam Hussein, vasta rețea de concubine a lui Mao Zedong, poligamia ucigașă a lui Idi Amin – toate sunt surprinse în această serie în 6 părți.

Bazându-se pe mărturii oficiale, înregistrări istorice, zvonuri și notițe din jurnalele personale, documentarul leagă cele mai păzite secrete ale acestor lideri de regimurile pe care le-au construit.

Au ajuns vikingii în America?

Viasat History | vinerea, începând cu 24 aprilie, la ora 23:00

Decenii la rând, doi arheologi norvegieni au căutat dovezi ale prezenței vikingilor în America de Nord. În final, au descoperit așezarea L'Anse aux Meadows în Newfoundland – o dovadă clară că vikingii debarcaseră pe acest continent. Dar oare aceasta este unica dovadă?

Doi membri ai Royal Canadian Geographic Society și ai Explorers Club au crescut ascultând povești despre vikingii care au explorat continentul, pornind din Golful Hudson.

În documentarul Pe urmele vikingilor pierduți, cei doi pleacă în căutarea adevărului, călăuziți de însemnările unei adevărate legende indigene, Farley Mowat, și de un raport al poliției referitor la vânătorii care montau capcane.

Tragedia de la Cernobîl

Viasat History | duminică, 26 aprilie, la ora 22:00

Pe 26 aprilie 1986, explozia unui reactor din centrala de la Cernobîl a declanșat cel mai grav accident nuclear din istorie, contaminând porțiuni întinse din Europa și obligând sute de mii de oameni să evacueze zona.

Documentarul Cernobîl: Cronologia unui dezastru reia evenimentele catastrofale, cu detalii despre felul în care au încercat sovieticii să mușamalizeze totul, dezvăluind însă în final prețul cumplit pe care au fost nevoiți să-l plătească și oamenii, și mediul. Zeci de ani mai târziu, încă există dezbateri aprinse despre impactul real al accidentului, dar și întrebări despre pericolul unui nou dezastru de acest fel.

