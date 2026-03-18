„Zilele Filmului Istoric - Despre comunism în postcomunism”, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea

Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal organizează Zilele Filmului Istoric, ediția a III-a. Despre comunism în postcomunism, un concept cultural inițiat cu scopul de a surprinde modul în care funcționează mecanismele de propagandă și manipulare pe mai multe paliere ale societății, cu aplecare asupra perioadei comuniste.

Evenimentul se va desfășura în 26-27 martie a.c., la Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr. 1/A), Sala de conferințe. Intrarea este liberă în limita a 150 de locuri, informează un comunicat al Muzeul Țării Crișurilor Oradea.

Conform sursei citate, joi, 26 martie, ora 11.00, va avea loc dezbaterea 23 August 1944. Adevăr, manipulare și propagandă, la care vor participa dr. Virgiliu Țârău, istoric (Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), dr. Ottmar Trașcă, istoric (Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca), și dr. Gabriel Moisa, istoric (Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal/Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, Universitatea din Oradea).

Aceștia vor aborda momentul de la 23 August 1944 din mai multe perspective, pornind de la contextul internațional, desfășurarea evenimentului, până la modul în care a fost manipulat, distorsionat și ideologizat în anii regimului comunist și nu numai. În acest scop vor fi vizionate inclusiv fragmente de filme realizate în perioada comunistă. Dezbaterea va fi, de asemenea, un bun prilej pentru public de a dialoga pe marginea acestui subiect extrem de interesant și, de ce nu, actual.

Vineri, 27 martie, ora 17.00, va avea loc proiecția și dezbaterea pe marginea filmului Amintiri din Epoca de Aur 2: Dragoste în timpul liber (2009, regia Cristian Mungiu), în prezența actriței Tania Popa, alături de dr. Virgiliu Țârău, dr. Ottmar Trașcă și dr. Gabriel Moisa.

Filmul regizorului și scenaristului Cristian Mungiu este a doua parte a proiectului cinematografic Amintiri din Epoca de Aur constând dintr-o serie de șase scurtmetraje. Grupate în două părți, ele au fost lansate succesiv în lunile septembrie și octombrie 2009. Comedia este inspirată din legendele urbane care circulau în România ultimilor ani ai regimului comunist și reunește episoade independente, construite în jurul unor situații absurde, ironice sau tandre, care surprind viața cotidiană și strategiile de supraviețuire ale oamenilor într-o societate marcată de restricții.

Cu umor subtil și observație fină, poveștile din film explorează teme precum relațiile sentimentale, micile libertăți personale și dorința de normalitate într-o epocă dominată de reguli rigide. Prin combinația de comedie, nostalgie și realism, pelicula reconstituie atmosfera socială a anilor ’80 și evidențiază modul în care imaginația și solidaritatea deveneau forme de evadare din constrângerile vremii. Filmul oferă o perspectivă plină de farmec și ironie asupra memoriei colective a perioadei comuniste, precizează Muzeul Țării Crișurilor Oradea.