Agenția națională de Presă Agerpres va lansa, marți, proiectul editorial „Biblioteca azi”, o inițiativă care aduce în prim-plan realitatea actuală a bibliotecilor din România - între riscul dispariției și exemplele care demonstrează că schimbarea este posibilă.

În tot mai multe comunități, biblioteca - odinioară un spațiu viu al cunoașterii - riscă să devină doar o amintire. Prin reportaje publicate periodic, proiectul documentează situații reale din teren: biblioteci aflate în dificultate, dar și inițiative care arată cum aceste instituții pot deveni centre comunitare active, deschise educației, culturii și dialogului social, informează un comunicat al Agerpres.

„Biblioteca azi” pune accent pe povești relevante, oameni implicați și soluții care funcționează, evidențiind atât nevoia de susținere, cât și potențialul bibliotecilor de a se adapta și de a rămâne esențiale pentru comunitate.

Proiectul își propune să genereze vizibilitate, dialog și interes pentru viitorul bibliotecilor, într-un moment în care rolul lor în comunitate este mai important ca oricând, precizează sursa citată.

Foto sus: Bibliotecă (© Arhivă Pixabay)

