Povești din Bibliobuz, când cartea venea pe roți la cititori

Au fost vremuri în care drumul către carte nu era deloc ușor. Și totuși, lectura găsea o cale. În anii ’60–’90, Bibliobuzul, biblioteca pe roți, aducea poveștile în cartierele mărginașe ale orașelor și în comunități unde o bibliotecă obișnuită părea un vis îndepărtat.

„Rafturi în loc de scaune, fișe de împrumut, o bibliotecară și multă curiozitate. Așa au ajuns, pentru mulți copii și adolescenți, «Legendele Olimpului», «Iliada», «Odiseea», «Eneida», «Cireșarii» sau «La Medeleni», citite pe nerăsuflate, uneori noaptea, sub pătură, la lumina lanternei

În București, Bibliobuzele au circulat între 1974 și 1992, ajungând în cartiere precum Berceni, Balta Albă, Drumul Taberei sau Grivița.

Totul era gratuit. Era suficientă o legitimație și dorința de a citi.

Pentru mulți, Bibliobuzul a fost prima întâlnire cu marea literatură și începutul unei iubiri pentru lectură care a durat o viață.

Astăzi, când cartea este la un click distanță, aceste povești ne amintesc faptul că accesul la cultură a fost mereu o misiune, iar biblioteca, indiferent de formă, a fost și rămâne un spațiu al șanselor egale.

În arhivele Bibliotecii Metropolitane București se păstrează imagini și amintiri din istoria Bibliobuzelor, o filă emoționantă din povestea lecturii în România”, scrie Biblioteca Metropolitană București, pe pagina de Facebook a instituției.