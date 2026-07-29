Masacrul de la Bear River, unul dintre cele mai sângeroase atacuri împotriva nativilor americani din istoria SUA

În mijlocul tensiunilor tot mai mari dintre coloniștii albi și populația indigenă Shoshone, Masacrul de la Bear River, petrecut la 29 ianuarie 1863 în actualul stat Idaho, a devenit unul dintre cele mai sângeroase atacuri împotriva nativilor americani din istoria Statelor Unite.

În doar câteva ore, soldați ai Armatei Uniunii au ucis între 250 și 500 de bărbați, femei și copii Shoshone. Deși numărul victimelor a depășit alte masacre din epocă, precum Sand Creek sau Wounded Knee, tragedia a rămas mult timp puțin cunoscută, fiind umbrită de Războiul Civil American și tratată superficial de istoriografia vremii, relatează Smithsonian Magazine.

Violențele împotriva populațiilor indigene au început odată cu colonizarea europeană, pe fondul disputelor pentru pământ. Ulterior, guvernul american a adoptat politici de expulzare și represiune împotriva triburilor. În ultimele decenii, însă, istorici și autori indigeni au contribuit la recuperarea memoriei acestor evenimente. Un rol important l-a avut Darren Parry, fost lider al Northwestern Band of the Shoshone Nation, care a prezentat perspectiva propriului popor asupra masacrului.

Shoshone erau un popor nomad ce ocupa teritorii vaste din vestul actual al Statelor Unite. Ei își spuneau „Newe” („Oamenii”), iar modul lor de viață varia în funcție de regiune: unii urmăreau turmele de bizoni, în timp ce alții erau vânători-culegători și pescari. Darren Parry subliniază că masacrul nu definește identitatea Shoshone, ci reprezintă o sursă de reziliență.

Povestea tragediei i-a fost transmisă de bunica sa, Mae Timbimboo Parry, care a păstrat tradițiile și limba Shoshone, în ciuda faptului că a fost educată într-un internat destinat asimilării forțate a copiilor indigeni.

Cauzele masacrului se regăsesc în deteriorarea relațiilor dintre coloniștii mormoni și Shoshone. Deși liderul mormon Brigham Young promovase inițial conviețuirea pașnică, extinderea așezărilor a distrus terenurile de vânătoare și pescuit ale tribului.

Lipsiți de resurse, mulți Shoshone au început să fure hrană și vite pentru a supraviețui, fapt interpretat de coloniști drept dovadă de ostilitate. După câteva confruntări izolate, autoritățile au decis să acționeze împotriva întregului grup, fără a face diferențe între cei implicați și restul populației.

Armata Statelor Unite l-a însărcinat pe colonelul Patrick Edward Connor să reprime tribul. Considerând acțiunile Shoshone drept un act de trădare și declarând că nu intenționează să ia prizonieri, Connor a pornit spre tabăra acestora. Chiar în ajunul atacului, un ziar local și-a exprimat speranța că voluntarii îi vor „nimici”, reflectând atitudinea ostilă a unei părți a coloniștilor.

În dimineața de 29 ianuarie 1863, soldații au atacat prin surprindere satul Shoshone, amplasat într-o vale unde comunitatea își petrecea iarna. Fără avertisment, au deschis focul asupra unor oameni care încă dormeau. Indigenii dispuneau de puține arme de foc și, după epuizarea muniției, au încercat să se apere cu sulițe, arcuri și tomahawk-uri, însă fără succes.

Numeroși oameni au încercat să scape traversând râul înghețat, iar alții s-au ascuns. Relatările supraviețuitorilor descriu scene dramatice, inclusiv sacrificii disperate pentru a evita descoperirea. Până la începutul după-amiezii, sute de trupuri zăceau pe câmpul acoperit de zăpadă, iar Connor a fost ulterior recompensat prin promovare.

Abia spre sfârșitul secolului al XX-lea locul tragediei a început să fie recunoscut oficial. Denumirea inițială de „câmp de luptă” a fost schimbată în „Situl Masacrului de la Bear River”, la solicitarea comunității Shoshone, care a subliniat că nu fusese vorba despre o bătălie, ci despre uciderea unor civili.

În prezent, tribul urmărește să transforme locul masacrului într-un spațiu al vindecării și al renașterii culturale. După achiziționarea unei mari părți a terenului, membrii comunității au eliminat speciile invazive, au replantat vegetația autohtonă, au redat râului cursul natural și au reintrodus castorii pentru refacerea zonelor umede.

Restaurarea ecosistemului contribuie și la alimentarea Marelui Lac Sărat, însă obiectivul principal este revitalizarea culturii Shoshone. Pentru comunitate, cea mai potrivită formă de a-și cinsti strămoșii nu este ridicarea de monumente, ci refacerea echilibrului naturii și transmiterea tradițiilor către noile generații, demonstrând astfel continuitatea și reziliența poporului lor.

Foto sus: O tabără Shoshone în lanțul muntos Wind River din Wyoming, fotografiată de W. H. Jackson, în 1870 (© Library of Congress)

Mai multe pentru tine...